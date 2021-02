Ghostbusters: i romanzi ufficiali dei primi due film tornano in libreria con una nuova edizione

La storia di Ghostbusters ritornerà in libreria, per la prima volta dagli anni '80, con un volume che riunisce i due romanzi ufficiali in una nuova edizione pubblicata da Magazzini Salani.

I fan delle avventure degli Acchiappafantasmi potranno acquistare il libro dal 4 marzo al prezzo di 15.90 euro.

Richard Muller ed Ed Naha sono gli autori dei due romanzi che raccontano tra le pagine la storia di Ghostbusters - Acchiappafantasmi. Nel primo romanzo si racconta cosa accade quando, perso il lavoro come ricercatori universitari, il Dr. Peter Venkman e i suoi colleghi decidono di avviare un'attività come cacciatori di fantasmi professionisti. Dopo i primi insuccessi, la svolta arriva quando l'appartamento della scettica Dana Barrett diventa la porta di ingresso in città per alcune terrificanti presenze, determinate a seminare il terrore per le strade di New York.

Il secondo romanzo prende invece il via quando i Ghostbusters, dopo aver condotto una guerra al soprannaturale che è costata diversi milioni alla città di New York, hanno appeso i loro zaini protonici al chiodo. Finché un antico tiranno, deciso a ripristinare il suo dominio sulla Terra, mette gli occhi sul figlio di Dana Barrett: sarà lui a ospitare la sua anima malvagia...

Ghostbusters: la copertina del libro pubblicato da Magazzini Salani

Richard Mueller ha prestato servizio nella Guardia Costiera americana prima di trasferirsi a Hollywood per lavorare come autore, dedicandosi inizialmente a romanzi di fantascienza per poi passare al cinema e alla televisione. Gestisce inoltre il 'best open mic show' di Los Angeles. Ed Naha è uno scrittore e produttore americano di fantascienza e gialli. Ha lavorato ai copioni di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi e Dolls e ha curato gli adattamenti letterari di Ghostbusters 2 e di entrambi i film di Robocop. Ha scritto The Making of Dune.

La saga di Ghostbusters tornerà prossimamente sul grande schermo con l'attesissimo Ghostbusters: Legacy. Al centro del film ci saranno una madre, Callie (Carrie Coon), e i suoi due figli Trevor (Finn Wolfhard) e Phoebe (Mckenna Grace) che si trasferiscono nella città di Summerville, Oklahoma, dove scoprono un misterioso legame con gli Acchiappafantasmi originali e l'eredità segreta che ha lasciato Egon Spengler. Un esperto in terremoti e insegnante, Mr. Grooberson (Paul Rudd), si occupa di indagare su degli strani fenomenti registrati nell'area e quando incontra Phoebe rimane sorpreso dal fatto che possiede una vera trappola per fantasmi, trovata tra gli oggetti che erano di suo nonno. Grooberson ricorda infatti quanto accaduto a Manhattan nel 1984 e l'attività dei Ghostbusters.

Il film diretto da Jason Reitman proseguirà la storia iniziata dal padre Ivan e riporterà sul grande schermo anche il cast originale composto da Bill Murray, Sigourney Weaver, Annie Potts, Dan Aykroyd e Ernie Hudson.