Ghostbusters: Legacy, Jason Reitman: "Mio padre ha visto il film e ha pianto"

Jason Reitman ha svelato la reazione del padre alla visione in anteprima di Ghostbusters: Legacy, film di cui è stata diffusa anche una nuova foto.

Ghostbusters: Legacy riporterà sul grande schermo le avventure degli acchiappafantasmi e il regista Jason Reitman ha svelato che il padre Ivan, dietro la macchina da presa dei film originali, ha pianto dopo la visione in anteprima del progetto.

L'indiscrezione è emersa grazie al magazine Empire che ha inoltre condiviso una nuova foto dei giovani protagonisti Finn Wolfhard, McKenna Grace e Logan Kim.

Ghostbusters: Legacy, una nuova foto con Finn Wolfhard

Jason Reitman ha raccontato che si è recentemente svolta una proiezione test di Ghostbusters: Legacy a cui ha partecipato anche Ivan Reitman: "Mio padre non è uscito molto di casa a causa del Covid. Ma ha fatto un test, ha indossato una mascherina protettiva e ha guidato fino agli studi della Sony per vedere il film con i produttori".

Il filmaker ha quindi svelato: "Dopo la visione ha pianto e ha detto 'Sono così orgoglioso di essere tuo padre'. Ed è stato uno dei momenti più grandiosi della mia vita".

Reitman ha inoltre parlato di come ha costruito la storia ispirandosi al film originale: "Si tratta di un film davvero divertente e al tempo stesso mi ha spaventato realmente. Ed è stata la mia prima esperienza con un film horror. Ero a un incontro del sindacato dei registi ed ero seduto per caso accanto a Steven Spielberg. Quando gli ho detto che stavo lavorando a Ghostbusters, dal nulla, mi ha detto 'Il fantasma della biblioteca, nella top 10 delle scene più spaventose di sempre'. Ed è vero".

Al centro della trama di Ghostbusters: Legacy, in arrivo sugli schermi americani l'11 giugno, ci saranno una madre, Callie (Carrie Coon), e i suoi due figli Trevor (Finn Wolfhard) e Phoebe (Mckenna Grace) che si trasferiscono nella città di Summerville, Oklahoma, dove scoprono un misterioso legame con gli Acchiappafantasmi originali e l'eredità segreta che ha lasciato Egon Spengler. Un esperto in terremoti e insegnante, Mr. Grooberson (Paul Rudd), si occupa di indagare su degli strani fenomenti registrati nell'area e quando incontra Phoebe rimane sorpreso dal fatto che possiede una vera trappola per fantasmi, trovata tra gli oggetti che erano di suo nonno. Grooberson ricorda infatti quanto accaduto a Manhattan nel 1984 e l'attività dei Ghostbusters.

Il film diretto da Jason Reitman proseguirà la storia iniziata dal padre Ivan e riporterà sul grande schermo anche il cast originale composto da Bill Murray, Sigourney Weaver, Annie Potts, Dan Aykroyd e Ernie Hudson.