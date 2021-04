Ghostbusters: Legacy, Hasbro presenta i mini-puft da collezione

Hasbro ha messo in vendita una collezione di riproduzioni di mini-puft, i personaggi che debutteranno in Ghostbusters: Legacy.

Il video di Ghostbusters: Legacy che ha svelato l'esistenza dei mini-puft è diventato rapidamente virale e Hasbro ha ora rivelato che saranno in vendita delle piccole riproduzioni delle simpatiche creature.

Nel video si mostravano le versioni ridotte del famoso omino dei marshmallow mentre entrano in azione in un supermercato.

Hasbro ha presentato ora online le immagini delle riproduzioni dei mini-puft che verranno messe in vendita al prezzo di 5.39 dollari all'interno di una confezione in stile barattolo di marshmallow.

Il merchandise legato al film Ghostbusters: Legacy mostra i mini-puft alle prese con varie situazioni: mentre si sciolgono, in mezzo alle fiamme, impegnati a mangiare una tavoletta di cioccolata, pronti a prendere il volo, mezzi masticati, in un momento di relax e molto altro ancora.

Ghostbusters: Legacy, i mini-puft di Hasbro

Al centro della trama di Ghostbusters: Legacy ci saranno una madre, Callie (Carrie Coon), e i suoi due figli Trevor (Finn Wolfhard) e Phoebe (Mckenna Grace) che si trasferiscono nella città di Summerville, Oklahoma, dove scoprono un misterioso legame con gli Acchiappafantasmi originali e l'eredità segreta che ha lasciato Egon Spengler. Un esperto in terremoti e insegnante, Mr. Grooberson (Paul Rudd), si occupa di indagare su degli strani fenomenti registrati nell'area e quando incontra Phoebe rimane sorpreso dal fatto che possiede una vera trappola per fantasmi, trovata tra gli oggetti che erano di suo nonno. Grooberson ricorda infatti quanto accaduto a Manhattan nel 1984 e l'attività dei Ghostbusters.

Il film diretto da Jason Reitman proseguirà la storia iniziata dal padre Ivan e riporterà sul grande schermo anche il cast originale composto da Bill Murray, Sigourney Weaver, Annie Potts, Dan Aykroyd e Ernie Hudson.