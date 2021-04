Ghostbusters 2, Bill Murray: "Ci hanno raggirato, l'idea per il sequel era un'altra"

Bill Murray ha parlato di Ghostbusters 2 durante la 36esima edizione del Santa Barbara International Film Festival, che gli ha conferito virtualmente il Maltin Modern Master Award. In occasione dell'incontro online, l'attore ha rivelato alcuni dettagli sulla lavorazione di Ghostbusters - Acchiappafantasmi e Ghostbusters II e ha raccontato di essere stato "raggirato" pur di prendere parte al sequel.

La vera star di Ghostbusters 2: il piccolo e adorabile Slimer.

Sulla base di quanto dichiarato, all'epoca, Bill Murray non era molto convinto della realizzazione di Ghostbusters II - Acchiappafantasmi II. L'attore ha rivelato: "Sì, ero molto riluttante. Non avevo tutta questa fretta, a dire il vero. Pensavo che tutti quanti volessero farlo per una mera questione economica. Tra tutti, probabilmente, io ero il più riluttante. Comunque, sono riusciti ad aggirarmi in astuzia! Non so se Ivan fosse consapevole o meno ma ci portarono in una stanza tutti insieme. Non condividevamo lo stesso luogo dall'anno in cui abbiamo girato Ghostbusters. E devo dire che è stato un gran divertimento! Sigourney Weaver e Annie Potts erano divertentissime e l'idea ci è sembrata davvero originale e da trasportare subito su grande schermo".

Dan Aykroyd in Ghostbusters 2

A quanto pare, però, si sarebbe trattato soltanto di un piccolo stratagemma per coinvolgere il cast a tornare anche nel sequel. Bill Murray ha raccontato: "Le scene che giravamo erano diverse da quelle descritte nella sceneggiatura. Non era quella la storia di cui avevamo parlato. Ci siamo trovati coinvolti e abbiamo dovuto far funzionare un progetto diverso da quello originale. Ci siamo divertiti un sacco nonostante tutto. Continuo a preferire il primo film perché le prime esperienze sono sempre le più belle. Le uniformi dei Ghostbusters attiravano sempre l'attenzione dei passanti e i momenti in cui giravamo le scene in auto erano davvero straordinarie. Insomma, il primo film è stata tutta un'altra storia!".

Negli ultimi due anni, Bill Murray è tornato sul set per recitare ne I morti non muoiono, in Zombieland - Doppio colpo, The French Dispatch, On the Rocks e Ghostbusters: Legacy, diretto da Jason Reitman.