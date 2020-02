Ghostbusters: Harold Ramis, il ricordo della figlia e dei fan a 6 anni dalla scomparsa

Il 24 febbraio di sei anni fa ci lasciava Harold Ramis, indimenticabile Egon Spengler dei due Ghostbusters, oltre che interprete e autore di alcune delle commedie più iconiche a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta. In occasione di questo anniversario i social si sono riempiti di post affettuosi nei confronti dell'attore, primo fra tutti quello della figlia, Violet Ramis Stiel, ma anche di tanti fan e spettatori a cui è rimasto nel cuore.

"Sono molto grata a tutti coloro che oggi hanno commemorato mio padre. Sebbene il dolore sia sempre presente, sono ricca di amore e gli sono grata per tutto ciò che è stato e per i molti doni che ci ha fatto". Queste le parole della figlia di Harold Ramis, postate sul suo account Twitter a cui poi fa seguito anche un altro tread in cui dice: "Ecco come lo ricorderò per sempre: mentre fa grandi progetti, pieni di vita e di risate, con quel luccichio negli occhi", allegando il video di una intervista di Rainn Wilson in cui discute con Ramis sulle grandi questioni della vita per SoulPancake. Un altro ricordo arriva dall'account ufficiale di Ghostbusters - Acchiappafantasmi a cui è allegata un'immagine dello zaino protonico e sullo sfondo una commovente immagine in silouette in cui Ramis dà la mano a Slimer. "Sono passati sei anni ma porteremo avanti la sua eredità per sempre. Riposa in pace, Harold Ramis", si legge e il riferimento non può che essere al nuovo capitolo della saga degli Acchiappafantasmi, Ghostbusters: Legacy di Jason Reitman in cui sin dai trailer mostrati è chiaro che ci saranno molti riferimenti importanti su Spengler e il suo operato.

Very grateful to everyone who reached out today to offer well-wishes on my dad's deathiversary. Although grief is ever-present, today I am filled with love and appreciation for all he was and the many gifts he gave us. (1/2) — Violet Ramis Stiel (@violetisadora) February 24, 2020

Here he is, the way I will always remember him - talking Big Ideas, full of life and laughter, with a twinkle in his eye, and me looking over his shoulder ❤ (2/2)https://t.co/V9cTESnXlV — Violet Ramis Stiel (@violetisadora) February 24, 2020

It’s been 6 years but we’ll carry on his legacy forever. Rest in peace, Harold Ramis. https://t.co/mvNEry6OCo — Ghostbusters (@Ghostbusters) February 24, 2020

Altri tweet arrivano da pagine fan, sempre di Ghostbusters, come Staffordshire Ghostbusters e Welsh Ghostbusters. Nel primo scrivono: "Sei anni fa abbiamo perso il nostro eroe dell'infanzia. L'uomo che ci ha fatto sapere che era giusto essere sempre se stessi, che è bello essere intelligente e non dover essere spaccone per far sapere alla gente che sei divertente. #egonbutnotforgotten #egonspengler #haroldramis #Ghostbusters"; nel secondo invece: "Sei anni fa abbiamo salutato il geniale e talentuoso Harold Ramis. Non ti dimenticheremo mai. #ghostbusters".

Six years ago today we lost our childhood hero. The man who made us know it was ok to be yourself, cool to be clever and not have to be loud and in your face to make people know that you're funny. #egonbutnotforgotten #egonspengler #haroldramis #Ghostbusters pic.twitter.com/381K4jP864 — Staffordshire Ghostbusters (@StaffordshireGB) February 24, 2020

6 years ago today we all said goodbye to the brilliant and talented Harold Ramis he will never be forgotten. #ghostbusters pic.twitter.com/ACzC1YyBvC — Welsh Ghostbusters (@welshghostbust) February 24, 2020

Ghostbusters: Legacy uscirà nelle sale americane quest'estate, il 10 luglio, diretto dal figlio del regista dei capitoli cult degli anni Ottanta. Fino ad ora ben poco è trapelato sulla trama, ma alcuni indizi rilasciati grazie al trailer di Ghostbusters fanno supporre che ci possano essere dei legami nientemeno che con Ivo Shandor, non a caso Jason Reitman aveva anche postato una immagine relativa a Tobin, la guida spiritica citata proprio da Egon Spengler con al centro il terribile dio sumero Gozer.