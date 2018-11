Ghostbusters 3: Dan Aykroyd annuncia il nuovo film con il cast originale!

Marica Lancellotti

Il rumor del giorno: Ghostbusters 3 sarebbe ufficialmente in lavorazione dalle parti della Sony Pictures. C'è di più: dovrebbe tornare il cast originale dei primi due Ghostbusters, quindi prepariamoci a rivedere insieme sullo schermo Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Ernie Hudson e Rick Moranis.

A rivelarlo è stato proprio Dan Aykroyd che, durante una recente intervista, ha dichiarato: "Esiste la possibilità di una reunion con i tre Acchiappafantasmi rimasti (sfortunatamente Harold Ramis è morto nel 2014). Il film è attualmente in fase d scrittura".

Ci sono buone notizie anche dal fronte Bill Murray a quanto pare, pur se l'interprete di Peter Venkman si è sempre dichiarato contrario a un terzo capitolo della saga: "Penso che Bill tornerà perchè la storia è troppo bella. Anche se finirebbe per interpretare un fantasma".

In realtà, durante la scorsa estate, il regista Ivan Reitman aveva anticipato un nuovo Ghostbusters in arrivo nel 2019 per festeggiare i 35 anni del franchise.

I fan degli Acchiappafantasmi aspettano questa notizia da circa 30 anni: al successo del primo film del 1984, Ghostbusters - Acchiappafantasmi, aveva fatto seguito il successo del secondo nel 1989, Ghostbusters II - Acchiappafantasmi II, ancora con la regia di Ivan Reitman.

La Sony ha cercato per anni di portare avanti la saga, dando il via libera, nel 2016, a Ghostbusters, il reboot in chiave femminile diretto da Paul Feig.

Dopo le pesanti stroncature di critica e pubblico, in molti credevano che la casa di produzione avesse ormai abbandonato qualunque progetto ma, a quanto pare, per gli Acchiappafantasmi non è ancora finita.