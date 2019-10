Ghost Recon Breakpoint: Jon Bernthal protagonista del videogioco!

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint arriva nei negozi col volto di Jon Bernthal, il volto di The Punisher e The Walking Dead!

Il videogioco dal titolo Ghost Recon Breakpoint ha come volto il Jon Bernthal di The Punisher e The Walking Dead: che il mercato dei videogame abbia conquistato anche quello del cinema è ormai un dato di fatto. Di conseguenza, ha iniziato ad attirare volti via via sempre più noti dello showbiz, chiamati a prestare la loro voce o il loro volto a personaggi di diverse saghe.

D'altronde, le cosiddette produzioni tripla A, ovvero quei videogiochi ad altissimo budget e con grandi team di sviluppo alle spalle, non hanno nulla da invidiare alle loro controparti hollywoodiane in termini di giri d'affari. Non è un caso quindi se per il nuovo capitolo della serie Tom Clancy's Ghost Recon®, Ubisoft ha chiamato in causa la star di cinema e serie tv Jon Bernthal (The Walking Dead, The Punisher) per interpretare il colonnello Cole D. Walker, antagonista principale del nuovo Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint.

Disponibile dal 4 ottobre 2019 per PlayStation 4 Pro, PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X e PC, la nuova avventura vedrà Bernthal nei panni di un ex Ghost (soldato speciale), fratello in armi del protagonista, che sentitosi abbandonato dalla patria ha deciso di tradire l'unità militare e creare con altri disertori la milizia dei Lupi. Il loro obiettivo è impossessarsi della tecnologia all'avanguardia della Skell Technology, un gigante della Silicon Valley, e utilizzare le attrezzature militari più letali mai esistite pur di uccidere i Ghost, la squadra d'elite dell'esercito americano. Rimasti da soli sull'arcipelago fittizio di Auroa, lo squadrone dei Ghost dovrà affrontare un nemico che li conosce nel profondo, con la stessa esperienza e lo stesso addestramento, forse il nemico più duro che abbiano mai incontrato.

Tom Clancy's Ghost Recon® Breakpoint è uno shooter militare ambientato in un misterioso e ostile open world che può essere giocato interamente sia in single che in multiplayer, fino a quattro giocatori. Oltre alla possibilità di creare il proprio personaggio scegliendo fra migliaia di opzioni, si potranno assemblare e migliorare le armi a disposizione con i materiali raccolti durante le missioni, così da personalizzare completamente l'equipaggiamento. Grazie al nuovissimo sistema di classi, ogni giocatore potrà proseguire nell'avventura seguendo il proprio stile di gioco preferito, assaltando i nemici o scegliendo di procedere più silenziosamente. Che si scelga di giocare da soli o in compagnia, il gioco permetterà di utilizzare sempre lo stesso personaggio con le armi e le abilità preferite, mantenendo i progressi sia contro altri giocatori sia contro i nemici controllati dall'intelligenza artificiale. Per gli amanti della "cooperativa", Tom Clancy's Ghost Recon® Breakpoint è una vera e propria esperienza social: attraverso il Social Hub è infatti possibile trovare facilmente amici con cui giocare per completare insieme la campagna principale o affrontare intensi match 4 contro 4.

Oltre alla versione standard (disponibile a 59,99€) sarà possibile acquistare anche la Gold Edition, che include il gioco base, il Season Pass e l'accesso con 3 giorni di anticipo al prezzo di 99,99€. Oppure si potrà scegliere la Ultimate Edition che comprende, oltre a tutto ciò che è incluso nella Gold, anche l'Ultimate Pack (pacchetto Sopravvissuto, pacchetto Terra consacrata, pacchetto Offroad), al prezzo di 109,99€. E per finire sarà disponibile la Wolves Collector Edition, che aggiunge a tutti i contenuti della Ultimate Edition una steelbook esclusiva, una mappa impermeabile, un file riservato che include tre litografie, una selezione della colonna sonora, la Premium Collector's Box, la piastrina e la statuetta Ubicollectibles di Cole D. Walker, il personaggio interpretato da Jon Bernthal.