Ghost Dog - Il codice del samurai, il cult di Jim Jarmusch in sala in versione restaurata 4K, ecco una clip

Svelata una clip tratta dalla nuova versione restaurata in 4K di Ghost Dog - Il codice del samurai, film di Jim Jarmusch con il premio Oscar Forest Whitaker, in uscita nelle sale italiane dal 23 ottobre distribuito da CG Entertainment in collaborazione con Cinema Beltrade - Barz and Hippo.

IL NUOVO RESTAURO 4K

I materiali di Ghost Dog - il codice del samurai sono stati resi disponibili nel 2023 da STUDIOCANAL: il nuovo restauro è stato curato da Jim Jarmusch. CG Entertainment oltre all'uscita nelle sale italiane, pubblicherà il film in edizione 4K UHD per il mercato home video italiano, grazie alla campagna di crowdfunding START UP! sulla piattaforma www.cgtv.it.

IL FILM

Ghost Dog è un killer afroamericano che vive seguendo le regole di un antico codice samurai e lavora come sicario a servizio di Louie, un mafioso che anni prima lo salvò dall'aggressione di un gruppo di fanatici. Per una serie di disguidi, un incarico non arriva a termine e Ghost Dog diventa il bersaglio in una caccia all'uomo ordinata dal boss Vargo, con obiettivo finale forse lo stesso Louie. In ossequio al codice, per Ghost Dog salvare Louie diventa il primo dovere.