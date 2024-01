Ghost Dog - Il codice del samurai in 4K UHD: una limited edition necessaria. E vi spieghiamo perché

Lo scorso 23 ottobre, a quasi venticinque anni dalla sua uscita, Ghost Dog - Il codice del samurai era riapprodato anche nelle sale italiane in una nuova versione restaurata in 4K. Adesso, grazie a CG Entertainment e alla sua campagna di crowdfunding START UP!, il cult di Jim Jarmusch con il premio Oscar Forest Whitaker è uscito in homevideo proprio con questa versione restaurata 4K, in una Limited Edition Numerata di cui sono disponibili in esclusiva ancora alcune copie sul sito CG.

Ghost Dog - Il codice del samurai: una scena del film

Con questa versione di Ghost Dog - Il codice del samurai, c'è finalmente quindi la possibilità di vedere nel miglior modo possibile possibile le avventure del killer afroamericano che vive seguendo le regole di un antico codice samurai e lavora come sicario a servizio del mafioso Louie, che anni prima lo salvò dall'aggressione di un gruppo di fanatici. Per una serie di disguidi, Ghost Dog diventa il bersaglio in una caccia all'uomo ordinata dal boss Vargo, con obiettivo finale forse lo stesso Louie. In ossequio al codice, per Ghost Dog salvare Louie diventa il primo dovere.

Un'uscita necessaria per riscoprire Jarmush, Whitaker e la musica di RZA

Ghost Dog - Il codice del samurai: Forest Whitaker in una scena del film

Perché questa targata CG è un'uscita così importante? Innanzitutto perché era necessaria e attesissima dai fan del film: finora l'unica versione italica di Ghost Dog - il codice del samurai in homevideo era infatti una vecchia edizione DVD decisamente poco esaltante. Inaccettabile per un cult così amato, per un regista così particolare, per un attore così carismatico e per una colonna sonora così prestigiosa. Il modo migliore dunque per riscoprire Jim Jarmusch, padre indiscusso della rinascita del cinema indipendente americano, che riesce a far incontrare e coesistere nel suo film più generi: il thriller, il noir, il western e la commedia. Tra l'altro, con questo film il regista ha regalato al pubblico uno dei personaggi iconici più amati del cinema contemporaneo: il solitario e fedele killer-samurai, interpretato da appunto da un superbo Forest Whitaker. Presentato nel 1999 in concorso al 52° Festival di Cannes, Ghost Dog - Il codice del samurai è diventato negli anni un film di culto, grazie anche all'indimenticabile colonna sonora hip hop a firma di RZA, leader newyorkese del Wu-Tang Clan.

La limited edition numerata di Ghost Dog - Il codice del samurai, con l'artwork interna alternativa.

Una limited edition numerata a due dischi con booklet di 24 pagine

Il booklet presente all'interno dell'edizione

Davvero bella la limited edition numerata di Ghost Dog - Il codice del samurai targata CG Entertainment, che si presenta on un elegante digipack, con un artwork alternativo all'interno e i due dischi, con il film nella versione 4K UHD e in quella blu-ray HD. All'interno della confezione sono stampati tutti i nomi dei partecipanti al crowdfunding e soprattutto troviamo un bellissimo booklet di 24 pagine testuale e fotografico curato da Elisa Baldini dal titolo Ghost Dog - Il codice del samurai - Un gangster samurai hip-hop western orientale.

Il video: un gigantesco salto di qualità con il restauro 4K

Ghost Dog - Il codice del samurai: Forest Whitaker in una scena del film

Sul piano tecnico il video era certamente la parte più attesa e va detto che il restauro 4K approvato dallo stesso Jarmush su materiali resi disponibili da Studiocanal, rappresenta ovviamente un gigantesco salto di qualità rispetto al vecchio DVD. Il dettaglio è eccellente, soprattutto sui primi piani dei protagonisti ma anche in tutti gli esterni ben illuminati, mentre la grana è ben conservata. C'è soprattutto grazie all'HDR10 un passo avanti enorme sul piano della brillantezza cromatica, con colori molto più intensi e vigorosi e con sfumature più ricche da apprezzare soprattutto negli interni. Le scene molto buie della parte iniziale restano sempre piuttosto ostiche, con dettagli che faticano a emergere dalle ombre, ma si tratta di limiti fisiologici dovuti anche al girato, per il resto il quadro resta sempre molto convincente.

Audio ottimo con bassi potenti e 30 minuti di extra

Ghost Dog - Il codice del samurai: una scena del film

Per quanto riguarda l'audio, anche se in fascetta è indicato il Dolby Digital 2.0 per l'italiano, in realtà la traccia è un PCM 2.0 di buona qualità, con dialoghi puliti, bassi soddisfacenti e una discreta ambienza, anche se ovviamente con limitata spazialità. Di altro spessore il DTS HD 5.1 inglese, non travolgente come i film attuali, ma comunque puntuale nel riprodurre gli effetti sonori degli spari e dei veicoli con buona energia e precisione. Quello che colpisce però è la grande potenza dei bassi quando entra in gioco la colonna sonora di RZA, che colpisce veramente duro. Negli extra troviamo 5 minuti di scene tagliate, il trailer, il trailer originale e la featurette Ghost Dog - The Odyssey di 22 minuti, con vecchie interviste a Jim Jarmusch, RZA e Forest Whitaker sulla realizzazione del film. Ma dnon dimentichiamo il booklet presente nella confezione.

