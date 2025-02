Ghali critica il duetto "pacifista" di Noa e Mira Awad a Sanremo 2025: "Ditemi che è uno scherzo"

Uno dei momenti più criticati e oggetto di dibattito del Festival di Sanremo 2025 è senza dubbio la performance di Noa e Mira Awad, che si sono esibite cantando Imagine di John Lennon in diverse lingue che doveva rappresentare un messaggio di pace.

Sui social si sono scatenati coloro che non hanno ritenuto opportuna la scelta e tra questi c'è anche il rapper Ghali, che lo scorso anno manifestò la propria solidarietà alla causa palestinese proprio sul palco dell'Ariston.

La critica di Ghali nel post sui social

Attraverso i propri account, Ghali ha pubblicato, in maniera sarcastica, una foto delle due gemelle di Shining con la scritta "Ditemi che è uno scherzo". Il post è diventato virale in poco tempo.

Seppur non citando mai le due cantanti, il post di Ghali è stato interpretato proprio come una critica nei confronti della scelta dell'organizzazione di invitare sul palco due cantanti israeliane per lanciare un messaggio di pace senza nemmeno nominare ciò che sta avvenendo nella Striscia di Gaza.

Noa è da anni la cantante israeliana più famosa in Italia, anche per aver cantante la canzone della colonna sonora di La vita è bella di Roberto Benigni mentre Mira Awad, pur essendo di etnia araba, è israeliana con padre arabo-palestinese e madre bulgara.

Il messaggio di Ghali a Sanremo sul conflitto di Gaza

Lo scorso anno, Ghali aveva presentato al Festival della Canzone Italiana di Sanremo condotto da Amadeus la canzone Casa mia, nella quale citava anche i bombardamenti sugli ospedali.

Inoltre, fece il giro del web il suo 'Stop al genocidio' che pronunciò in diretta tv, scatenando la protesta della Comunità Ebraica italiana e una nota pubblica della Rai.

Ghali sul palco del Festival di Sanremo 2024

Questa sera andrà in onda la terza serata del Festival di Sanremo 2025 presentata da Carlo Conti insieme a Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa.