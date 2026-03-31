GFVip, Francesca Manzini piange per Raimondo: "Ho paura che Ibiza ti influenzi"

Dopo le Nomination, Francesca Manzini appare visibilmente provata dalla lontananza da Raimondo Todaro. Tra lacrime e momenti di sconforto, la comica mostra quanto il ballerino sia un punto di riferimento.

Dopo le nomination della quinta puntata del Grande Fratello Vip 8, due concorrenti finiscono in nomination - non eliminatoria - e sono Ibiza Altea, votata dalle donne, e Raimondo Todaro, scelto dagli uomini. Subito dopo la fine della trasmissione condotta da Ilary Blasi, vengono messi in isolamento in un monolocale, dove rimangono per qualche giorno. Per Francesca Manzini, la distanza dal coreografo si sente eccome.

Francesca sente la mancanza di Raimondo

La comica appare molto provata, quasi persa senza il suo punto di riferimento. Raul Dumitras prova a tirarla su, ma è chiaro che per lei il ballerino non è solo un compagno di gioco, molti ipotizzano che lei si sia innamorata di Raimondo, come trapelato da un suo discorso di qualche giorno fa.

Il conforto delle compagne all'imitatrice

Quasi d'istinto, Francesca si avvicina al monolocale per cercare di parlare con Raimondo, ma non ottiene risposta, il che la getta nel totale sconforto. A consolarla ci pensano Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe, che le stanno vicino mentre la comica si lascia andare alle lacrime.

Raimondo Todaro

Il confronto attraverso la porta tra Francesca e Raimondo

Il momento di maggiore tensione emotiva arriva oggi, quando Francesca finalmente riesce a confrontarsi con Raimondo. "Ti voglio bene", gli dice, e dall'altra parte lui risponde subito: il sentimento è reciproco. Tra chiarimenti e piccole incomprensioni, Francesca spiega le sue paure riguardo a Ibiza. La Manzini teme che, in questi giorni di isolamento, l'ex volto di Too Hot to Handle Italia influenzi il coreografo e lo allontani da lei.

Raimondo mantiene la sua posizione, sottolineando che alcune cose non vanno dette davanti a chi non c'è, difendendo anche sé stesso. Ammette che gli altri possano pensare che lui e Francesca si influenzino a vicenda, ma non vuole essere coinvolto in situazioni o dinamiche in cui non è nemmeno presente. Nonostante tutto, il legame tra i due resta evidente. Tra nostalgia, emozione e qualche confronto acceso, Francesca e Raimondo confermano che, anche a distanza, la loro complicità è più forte che mai.