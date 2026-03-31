GFVip, caos nella Casa: Paola Caruso attacca Francesca Manzini “Mi fai venire un infarto”

La frattura nella Casa del Grande Fratello Vip è ormai evidente e, dopo la puntata del 30 marzo, si trasforma in uno scontro aperto che coinvolge in prima linea Paola Caruso e Francesca Manzini. Durante la diretta condotta da Ilary Blasi, si torna a parlare dei richiami degli autori per i toni troppo accesi utilizzati dai concorrenti negli ultimi giorni. In questo contesto, Francesca Manzini e Raimondo Todaro indicano proprio Paola Caruso e Blu Barbara Preziosa come le principali responsabili degli eccessi.

Le accuse in diretta scatenano il caos

Un'accusa che fa immediatamente esplodere la reazione della Caruso. La showgirl, visibilmente alterata, respinge ogni responsabilità e attacca frontalmente i due coinquilini, accusandoli di falsità: "Francesca, ti devi vergognare! Tu e quell'altro... Mimì e Cocò! Fate schifo! Siete a livelli bassissimi!".

Il giorno dopo: gelo e nuovo scontro

La tensione accumulata durante la diretta non si placa nemmeno con il passare delle ore. Al contrario, si trascina fino al mattino successivo, quando un gesto apparentemente banale - il saluto tra coinquiline - riaccende lo scontro. Paola Caruso, infatti, evita deliberatamente Francesca Manzini, che le fa notare la mancanza: "A me l'abbraccio no?".

Paola Caruso

Da lì nasce un nuovo botta e risposta: Caruso rifiuta ogni forma di riavvicinamento, parlando apertamente di "abbracci falsi" e mettendo in discussione la personalità della collega: "Io gli abbracci falsi non li do. Riprenditi, non hai personalità".

Francesca Manzini prova a difendersi, sottolineando la propria indipendenza di pensiero anche nel rapporto con Raimondo Todaro, ma il confronto degenera rapidamente. Le due si accusano reciprocamente di mancanza di rispetto, alzando nuovamente i toni.

Interviene Alessandra Mussolini, ma la tensione resta

Nel pieno della lite interviene anche Alessandra Mussolini, che tenta di placare gli animi: "Ma vi dovete sentire male? Basta. Francesca, sei alterata". Il suo intervento, però, non riesce a riportare la calma e finisce anzi per inserirsi in un clima già esasperato, contribuendo ad aumentare la confusione generale. La situazione degenera ulteriormente, con Paola che sbotta: "Mi fai venire un infarto, smettila di rompere!".

Il retroscena che complica tutto

A rendere il quadro ancora più intricato è un dettaglio rivelato dalla stessa Manzini, che lascia intendere l'esistenza di un ulteriore battibecco non mostrato dalle telecamere, legato a una frase pungente pronunciata nei confronti della Caruso: "Io ho solo detto: fatti il cu.o in palestra...". Un elemento che suggerisce come le tensioni tra le due siano ancora più profonde di quanto visto in puntata.