Grande Fratello Vip, Adriana Volpe crolla in diretta: “Eliminatemi”, scontro con Mussolini

Tensione alle stelle nella puntata del 10 aprile: Adriana Volpe lascia lo studio dopo le accuse e le clip contro di lei. Il confronto con Alessandra Mussolini degenera e finisce in lacrime.

La puntata del Grande Fratello Vip 8 condotto da Ilary Blasi andata in onda ieri, 10 aprile, si è aperta sulla falsa riga dei precedenti appuntamenti. Ancora una volta, al centro delle dinamiche ci sono stati i rapporti tesi tra alcune delle donne della casa, con rivalità ormai sempre più evidenti e impossibili da nascondere.

Protagoniste assolute della serata sono state Alessandra Mussolini e Adriana Volpe, che hanno dato vita a un botta e risposta particolarmente acceso, culminato con un momento di forte fragilità da parte della conduttrice, arrivata a chiedere al pubblico di eliminarla.

Le critiche di Alessandra Mussolini accendono la polemica

In queste prime settimane, Alessandra Mussolini ha scelto di giocare molto sull'ironia, prendendo spesso in giro i suoi coinquilini attraverso imitazioni e caricature. Tuttavia, questo approccio non sempre è stato apprezzato dal pubblico.

Adriana Volpe in lacrime nel confessionale

Durante la puntata, la sua "vittima" è stata proprio Adriana Volpe, accusata di avere atteggiamenti "contro le donne" per alcune frasi pronunciate nei giorni precedenti. Un'accusa che, secondo molti, sarebbe nata da un fraintendimento volutamente alimentato dall'ex politica per attaccarla.

In studio, però, la solidarietà per la Volpe è stata piuttosto tiepida. Selvaggia Lucarelli ha espresso un giudizio netto, sottolineando come Adriana finisca spesso per risultare antipatica, arrivando così a perdere credibilità anche quando ha ragione.

Le critiche degli altri concorrenti e il crollo emotivo

Le tensioni non si sono fermate qui. Ad Adriana Volpe sono state mostrate alcune clip in cui Renato Biancardi, Raul Dumitras e Nicolò Biancardi la definivano "precisina" e "professorina", soprattutto dopo le discussioni nate durante la settimana.

Alessandra Mussolini e Adriana Volpe

In particolare, i contrasti erano emersi quando la Volpe aveva criticato i coinquilini per non aver cucinato per tutti. Un episodio che ha contribuito ad alimentare il clima già teso nei suoi confronti.

Sotto il peso delle critiche, Adriana non ha retto: ha abbandonato lo studio per rifugiarsi in bagno, dove è rimasta per circa dieci minuti. A tentare di calmarla è stata Antonella Elia, che ha parlato con lei attraverso la porta.

Il ritorno in studio e la richiesta shock

Grazie all'insistenza della showgirl, Adriana Volpe è tornata in studio, ma prima di riunirsi agli altri concorrenti si è fermata nel confessionale. Qui, inizialmente, ha cercato di mostrarsi tranquilla, ma poco dopo ha ceduto all'emozione, arrivando a chiedere al pubblico da casa di eliminarla dal gioco.

Il televoto e i primi sondaggi

Al termine della serata, durante le nomination, Adriana è finita al televoto insieme a Alessandra Mussolini, Barbara Blu Prezia e Lucia Ilardo. Nonostante l'appello lanciato in diretta, i primi sondaggi sembrano indicare che il pubblico non abbia intenzione di accogliere la richiesta della Volpe. Resta quindi da vedere come evolverà la situazione nelle prossime puntate, in una casa sempre più divisa e carica di tensioni.