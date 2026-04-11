GF Vip 8, Francesca Manzini racconta gli abusi: “Picchiata e umiliata"

Momento toccante al Grande Fratello Vip 8 del 10 aprile: Francesca Manzini ha raccontato anni di abusi e spiega perché oggi ha scelto di stare sola per proteggersi.

Francesca Manzini con la madre Gabriella
NOTIZIA di 11/04/2026

Il Grande Fratello Vip non vive solo di discussioni e tensioni tra coinquilini: ogni settimana regala anche momenti profondi, in cui i concorrenti mettono a nudo il proprio passato. Durante la diretta del 10 aprile, uno dei momenti più forti è stato senza dubbio quello che ha visto protagonista Francesca Manzini.

L'imitatrice ha raccontato una storia personale segnata da grande dolore e drammaticità: per anni è stata vittima di una relazione abusiva che ha compromesso la sua fiducia negli uomini e la sua capacità di lasciarsi andare ai sentimenti.

Una ferita ancora aperta: "Ho paura degli uomini"

Nei giorni precedenti, parlando con Marco Berry, Francesca aveva già accennato al suo vissuto: "Non sono mai riuscita a stare da sola. Ho scelto di stare da sola da quasi un anno per proteggermi, non mi fido. Il mio cuore è uno spioncino. Ho molta paura degli uomini."

Marco Berry 2
Marco Berry

Alla base di questa paura c'è una relazione tossica con un ex compagno che, inizialmente, sembrava l'uomo ideale, ma che col tempo si è trasformato in una figura violenta e manipolatrice.

Dall'amore all'incubo: tradimenti, umiliazioni e violenza

Tra le lacrime, Francesca ha raccontato: "Ho vissuto tradimenti, umiliazioni, ho vissuto delle mani alzate. All'inizio sembrava l'uomo perfetto, poi è arrivata l'umiliazione. C'erano state anche altre avvisaglie, umiliazioni psicologiche, insulti sul mio fisico, non ho più quella passionalità, quella femminilità, sono andate a morire." Un racconto che ha colpito profondamente il pubblico e gli altri concorrenti, mostrando un lato estremamente fragile della conduttrice radiofonica.

L'appello alle donne: "Denunciate subito"

Il momento più potente è stato quando Francesca si è rivolta direttamente alle donne: "Cercate di denunciare subito, ogni volta che vi arriva una mano in faccia." Un messaggio chiaro e diretto, che richiama l'importanza di non sottovalutare i primi segnali di violenza e di chiedere aiuto immediatamente. Francesca ha poi rivelato: "Io l'ho perdonato perché lui non c'è più, mi sono data il perdono terreno e ho concesso il perdono eterno a questa persona"

Francesca Manzini 0
Francesca Manzini

L'abbraccio con la madre e le tensioni nella Casa

A rendere ancora più intenso il momento, la sorpresa della madre Gabriella, entrata nella Casa per sostenerla. Un incontro carico di emozione che ha aiutato Francesca a trovare un po' di serenità. Ma non mancano le tensioni: negli ultimi giorni, alcuni concorrenti l'hanno criticata per il suo atteggiamento ritenuto troppo "neutrale".

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In particolare, Antonella Elia ha definito il comportamento di Francesca - che in settimana aveva discusso con Lucia "buonismo patetico", mentre Alessandra Mussolini ha sottolineato come, in certe situazioni, non schierarsi equivalga a essere indifferenti.