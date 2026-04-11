GF Vip 8, Francesca Manzini racconta gli abusi: “Picchiata e umiliata"

Momento toccante al Grande Fratello Vip 8 del 10 aprile: Francesca Manzini ha raccontato anni di abusi e spiega perché oggi ha scelto di stare sola per proteggersi.

Il Grande Fratello Vip non vive solo di discussioni e tensioni tra coinquilini: ogni settimana regala anche momenti profondi, in cui i concorrenti mettono a nudo il proprio passato. Durante la diretta del 10 aprile, uno dei momenti più forti è stato senza dubbio quello che ha visto protagonista Francesca Manzini.

L'imitatrice ha raccontato una storia personale segnata da grande dolore e drammaticità: per anni è stata vittima di una relazione abusiva che ha compromesso la sua fiducia negli uomini e la sua capacità di lasciarsi andare ai sentimenti.

Una ferita ancora aperta: "Ho paura degli uomini"

Nei giorni precedenti, parlando con Marco Berry, Francesca aveva già accennato al suo vissuto: "Non sono mai riuscita a stare da sola. Ho scelto di stare da sola da quasi un anno per proteggermi, non mi fido. Il mio cuore è uno spioncino. Ho molta paura degli uomini."

Marco Berry

Alla base di questa paura c'è una relazione tossica con un ex compagno che, inizialmente, sembrava l'uomo ideale, ma che col tempo si è trasformato in una figura violenta e manipolatrice.

Dall'amore all'incubo: tradimenti, umiliazioni e violenza

Tra le lacrime, Francesca ha raccontato: "Ho vissuto tradimenti, umiliazioni, ho vissuto delle mani alzate. All'inizio sembrava l'uomo perfetto, poi è arrivata l'umiliazione. C'erano state anche altre avvisaglie, umiliazioni psicologiche, insulti sul mio fisico, non ho più quella passionalità, quella femminilità, sono andate a morire." Un racconto che ha colpito profondamente il pubblico e gli altri concorrenti, mostrando un lato estremamente fragile della conduttrice radiofonica.

L'appello alle donne: "Denunciate subito"

Il momento più potente è stato quando Francesca si è rivolta direttamente alle donne: "Cercate di denunciare subito, ogni volta che vi arriva una mano in faccia." Un messaggio chiaro e diretto, che richiama l'importanza di non sottovalutare i primi segnali di violenza e di chiedere aiuto immediatamente. Francesca ha poi rivelato: "Io l'ho perdonato perché lui non c'è più, mi sono data il perdono terreno e ho concesso il perdono eterno a questa persona"

Francesca Manzini

L'abbraccio con la madre e le tensioni nella Casa

A rendere ancora più intenso il momento, la sorpresa della madre Gabriella, entrata nella Casa per sostenerla. Un incontro carico di emozione che ha aiutato Francesca a trovare un po' di serenità. Ma non mancano le tensioni: negli ultimi giorni, alcuni concorrenti l'hanno criticata per il suo atteggiamento ritenuto troppo "neutrale".

In particolare, Antonella Elia ha definito il comportamento di Francesca - che in settimana aveva discusso con Lucia "buonismo patetico", mentre Alessandra Mussolini ha sottolineato come, in certe situazioni, non schierarsi equivalga a essere indifferenti.