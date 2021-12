Grande Fratello Vip 6, Katia Ricciarelli: "ho ritrovato la voglia di vivere", Alfonso Signorini in lacrime

Katia Ricciarelli ha portato Alfonso Signorini alle lacrime raccontando che prima del Grande Fratello Vip 6 aveva perso la voglia di vivere: il soprano ha confessato che grazie al reality e all'interazione con gli altri concorrenti ha ritrovato quegli stimoli che nella vita reale le mancavano da tanto tempo.

La puntata del 3 dicembre è stata caratterizzata da un momento molto emozionante che ha coinvolto Katia Ricciarelli, già in altre occasioni l'ex moglie di Pippo Baudo aveva confessato di soffrire molto la solitudine e la mancanza di una famiglia ma ieri, stimolata da Alfonso Signorini, si è spinta oltre.

Il soprano è stata chiamata nel confessionale dal conduttore che le ha fatto vedere una clip dove Katia, durante un gioco, aveva detto "il Grande Fratello Vip mi ha ridato la voglia di vivere". Quando la linea è tornata in studio Alfonso le ha detto "quelle parole lì che tu hai usato sono importanti, hai detto che il Grande Fratello ti ha restituito la gioia di vivere, come se tu quella voglia di l'avessi persa da un pezzo".

"Che ti devo dire", ha replicato Katia Ricciarelli "non posso mentirti, è la verità. ci sono momenti in cui mi sento proprio...come arrivata, è difficile dire queste cose tutte d'un colpo ma le dico perchè bisogna avere il coraggio nella vita di dirle. Quando mi dicono cosa vorrei fare ancora, mi sembra ingratitudine chiedere di più perchè ho avuto tanto nella vita, tante gioie, tante cose belle. Spesso, quando sono sola, mi viene da dire ma che ci sto a fare? Questa è la verità", come si vede nella clip.

Alfonso Signorini non ha trattenuto le lacrime e ha invitato la Ricciarelli a riflettere dicendole "Vedi Katia, avere avuto tanto dalla vita, non vuol dire non avere più desideri, motivazioni. Non ti devi sentire inutile". Katia dopo averlo ringraziato ha chiarito anche il senso delle sue parole iniziali "qui però ho ripreso a sognare perché sto facendo cose che non facevo da 40 anni e questo lo devo a te, tu hai insistito, è vero, e ti devo dire grazie. Dico grazie a tutti coloro che qui, a Mediaset, stanno lavorando per il Grande Fratello. Grazie Alfonso e grazie anche al pubblico".