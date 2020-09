GF Vip 5, Elisabetta Gregoraci: "Flavio Briatore? Quando mia madre è morta lui è andato in discoteca"

Nella casa del Grande Fratello Vip 5 Elisabetta Gregoraci confida a Patrizia De Black una grave mancanza dell'ex Flavio Briatore, assente dai funerali della suocera per andare in discoteca.

Elisabetta Gregoraci si sta lasciando andare a diverse confessioni sull'ex Flavio Briatore nella casa del GF Vip 5, ma l'aneddoto sul funerale della mamma appena morta ha attirato parecchia attenzione.

Forse anche perchè il racconto della Gregoraci, fatto alla contessa Patrizia De Blanck, è arrivato a poche ore dall'intervista in cui Briatore l'ha in pratica accusata di rimanere attaccata ai suoi soldi pur volendo autonomia.

Di fatto, però, non è la prima volta che la soubrette si racconta come una moglie trascurata agli occhi dei coinquilini del Grande Fratello Vip 5, e quanto emerso nell'ultima chiacchierata a tema porta in effetti la bilancia dalla parte di Elisabetta.

È commossa quando racconta che: "Il giorno del funerale di mia madre lui mi ha lasciata da sola perché doveva andare in discoteca. Quanto è successo quel giorno non gliel'ho più perdonato". L'avventura di Elisabetta Gregoraci nella casa di Cinecittà si era aperta proprio con il ricordo della mamma, a cui lei era molto affezionata, venuta a mancare per malattia nel 2010.

Pur senza conoscere i dettagli di una vicenda così intima, è chiaro come il comportamento di Flavio Briatore, così come riportato alla memoria dall'ex moglie, risulti almeno inappropriato: "Pesavo 20 chili meno di adesso, ero stremata da quello che era successo stavo molto male. Poi abbiamo fatto la cerimonia, sono stata male perché mi sono trovata anche i paparazzi e questa cosa è oscena, sono stati fatti anche dei video del funerale di mia madre [...] E lui, il giorno del funerale alle quattro del pomeriggio mi ha detto 'Andiamo che c'è l'inaugurazione in discoteca'. Questa cosa non sono più riuscita a perdonargliela perché non si fa!".

Nonostante tutto, come già fatto in precedenza, la Gregoraci non vuole dimostrarsi rancorosa verso l'ex marito e padre di suo figlio: "Io gli sono stata sempre accanto nei momenti difficili... Ma lui non è cattivo, solo non sa gestire certe situazioni".