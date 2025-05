Get Schooled, la nuova serie Netflix tratta da un webtoon, rischia la censura prima di essere rilasciata

Netflix non è nuova all'adattamento di contenuti audaci e provocatori, ma la sua prossima serie, Get Schooled, sta già affrontando forti critiche prima ancora di andare in onda.

Get Schooled, di cui presto verrà rilasciato l'adattamento live-action del webtoon coreano, è al centro di una bufera in Corea del Sud. La Korean Teachers and Education Workers Union ha chiesto la cancellazione della serie, accusandola di promuovere la violenza e di dipingere in modo distorto e offensivo il ruolo degli insegnanti. La polemica solleva interrogativi sul confine tra libertà creativa e responsabilità sociale.

Netflix non è nuova alle controversie, ma con Get Schooled pare aver toccato un nervo scoperto. Ispirata al popolare webtoon omonimo, la serie deve ancora debuttare ma ha già raccolto l'ostilità della potente Korean Teachers and Education Workers Union (KTU), che ha ufficialmente richiesto la sua cancellazione. Il motivo? Una narrazione che, secondo la KTU, "distorce il ruolo dell'educazione e degli insegnanti", offrendo una rappresentazione preoccupante dell'autorità scolastica. Il protagonista della storia è un funzionario governativo che ricorre alla violenza fisica per "raddrizzare" il comportamento degli studenti, una premessa che per il sindacato "legittima l'uso della forza statale" e rischia di normalizzare l'aggressione in ambito scolastico. La loro posizione è chiara: "La violenza non è vera educazione."

Il webtoon originale, oltre a promuovere dinamiche coercitive, secondo la KTU riduce gli insegnanti a figure passive o addirittura incapaci, alimentando una visione manichea di buoni contro cattivi che non riflette la complessità del contesto educativo. E non è tutto: la rappresentazione di donne e persone di colore spesso nei panni degli antagonisti ha sollevato ulteriori allarmi, accusando la serie di perpetuare stereotipi nocivi.

Nonostante le rassicurazioni del team creativo - tra cui il regista Hong Jong-chan e lo sceneggiatore Lee Nam-kyu - sull'approccio più attento della versione live-action, i dubbi persistono. Per molti, la firma di nomi autorevoli non basta a controbilanciare i messaggi discutibili veicolati dalla storia. La discussione su Get Schooled si fa così simbolo di un tema più ampio: fin dove può spingersi l'intrattenimento, prima che diventi irresponsabilità culturale?