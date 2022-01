Gerry Scotti, la dieta dopo il covid: ecco quanto è dimagrito

Gerry Scotti lo scorso anno è stato ricoverato in terapia intensiva presso l'Humanitas di Milano a causa del Covid: il celebre presentatore ha perso ben 11 chili durante il ricovero e una volta uscito dall'ospedale ha deciso di mettersi a dieta, cambiando drasticamente il suo stile di vita.

"Ho seguito un regime vegetariano. Era la seconda volta in vita mia: la prima era stata durante il lockdown del 2020, quando con la mia compagna e mio figlio Edoardo non abbiamo toccato la carne per 40 giorni, fino a Pasqua. Adesso limito le quantità: una volta a settimana pollo, pesce e uova e raramente quella rossa." Ha spiegato Scotti al Corriere della Sera.

"Per me che soffro di pressione alta è meglio così. Se non riesco a essere regolare preferisco saltare. Per me mangiare significa sedersi e rispettare i tempi e i ritmi della tavola." Ha continuato il presentatore, spiegando di non seguire un regime alimentare particolare: "Non ho turbe legate al cibo: sono una buona forchetta ma non mi abbuffo."

"E ho i miei piccoli segreti di salute: a maggio, mese della Madonna, faccio un fioretto come mi ha inculcato mia madre. Rinuncio a vino, drink e aperitivi e perdo 5-6 chili." Gerry Scotti, una volta uscito dall'ospedale, ha deciso quindi di evitare la carne e di nutrirsi principalmente di avena, minestrone, vedure e pochi prodotti di origine animale.