Sanremo 2025: Carlo Conti svela il primo ospite ma mantiene il riserbo su Gerry Scotti come co-conduttore

Sarà italiano il primo super ospite di Sanremo 2025, come ha annunciato Carlo Conti al TG1 del 19 gennaio, ma non ha sciolto la riserva su Gerry Scotti come co-conduttore.

Ora che Sanremo 2025 si avvicina a grandi passi, Carlo Conti appare meno riservato sulle notizie da condividere. Nel giro di una settimana, infatti, ha svelato il nome del primo ospite e quelli di co-conduttori e co-conduttrici serata per serata.

Jovanotti per la quarta volta a Sanremo

Durante il TG1 di domenica 20 gennaio, il prossimo conduttore e direttore artistico del Festival ha condiviso un importante aggiornamento. Jovanotti sarà il primo artista a calpestare il palco dell'Ariston in qualità di super-ospite. Una voce che mancava fino a questo momento alla lista di cose che sappiamo sulla prossima edizione del Festival.

Per Lorenzo Cherubini, che sarà a Sanremo anche per presentare il nuovo disco e il prossimo tour, si tratta della terza volta su quel palco. La prima nel 1989 in gara con la cazone Vasco, poi nel 2000 come ospite per presentare il brano Cancella il debito, con cui il cantante inneggiava alla cancellazione del debito economico dei Paesi poveri. Nel 2022 infine era stato all'Ariston come ospite di Gianni Morandi nella serata delle cover (poi vinta proprio da loro due). In quell'edizione Jovanotti partecipava anche come autore, proprio del brano Apri tutte le porte, portato il gara dal cantante di Monghidoro.

Gerry Scotti a Sanremo? Lo spoiler non confermato

L'ha annunciato Dagospia per il momento, ma Carlo Conti non ha ufficializzato: è lecito aspettarsi effettivamente di vedere Gerry Scotti a Sanremo 2025? In base allo spoiler, uno dei conduttori di punta di Canale 5 dovrebbe essere al''Ariston come co-conduttore della prima serata. Sul portale diretto da Roberto D'Agostino si legge: "Il patto di non belligeranza tra Rai e Mediaset sbarca a Sanremo 2025. Gerry Scotti sarà il co-conduttore della prima serata".

Gerry Scotti e Jovanotti erano dunque i due "amici" di cui Carlo Conti aveva parlato durante l'intervento al TG1 dello scorso lunedì? Nonostante tutti avessero pensato a Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello? Lo scopriremo martedì 11 febbraio.

Sanremo 2025: chi saranno i co-conduttori e le co-conduttrici nelle cinque serate del Festival

Nel frattempo quel che è certo è che, Gerry Scotti o no, nella serata successiva ad accompagnare Carlo Conti ci saranno Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio. Poi toccherà a Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone, Geppi Cucciari e Mahmood, infine ad Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi.