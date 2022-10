George R.R. Martin: i fan boicottano il suo nuovo libro per le accuse di razzismo ai co-autori

Pioggia di critiche sui social media di George R.R. Martin per via dei co-autori del suo nuovo libro su Westeros, accusati da tempo di posizioni razziste.

Lo scrittore George R.R. Martin è finito nel mirino dei fan che invocano il boicottaggio del nuovo libro per via delle accuse di razzismo piovute sui suoi co-autori.

Il nuovo lavoro di George R.R. Martin, in uscita negli USA il 25 ottobre, si intitola The Rise of the Dragon: An Illustrated History of the Targaryen Dynasty, Volume One. Si tratta di un volume di lusso dedicato alle potenti famiglie di Westeros, location della saga delle Cronache del ghiaccio e del fuoco.

Quando Martin ha pubblicizzato il libro sui social media la scorsa settimana, d parte degli utenti è arrivata una pioggia di critiche e commenti inferociti per via del comportamento problematico e dei commenti razzisti espressi dai suoi co-autori, gli sposi Linda Antonsson ed Elio M. García Jr. "Non comprerò nulla con Linda ed Elio coinvolti", ha scritto un utente, mentre altri hanno esortato Martin a recidere i legami con la coppia.

Antonsson e Garcia hanno respinto le accuse di razzismo difendendosi in un'intervista con Variety in cui ribattono di sentirsi attaccati per essersi attenuti alle loro opinioni sui lavori originali di Martin.

I superfan della serie Il Trono di Spade collaborano con George R.R. Martin da prima dell'adattamento di successo della HBO dei suoi libri. Subito dopo che Antonsson e García hanno creato il forum online Westeros.org nel 1999, Martin li ha reclutati come verificatori di fatti per il suo libro "A Feast for Crows". Nel 2014 sono stati coautori di "The World of Ice & Fire", un libro illustrato per la serie di romanzi.

I critici hanno contestato i post di Linda Antonsson, alcuni risalenti a più di un decennio fa, in cui denuncia il casting di persone di colore ne Il trono di spade per interpretare personaggi bianchi nei libri di Martin. In un post del marzo 2012, ad esempio, Antonsson si è lamentata del fatto che Nonso Anozie, un uomo di colore, fosse stato scelto per il ruolo di Xaro Xhoan Daxos, che nei libri è descritto come pallido. Cinque mesi dopo, ha celebrato il fatto che l'attore bianco Ed Skrein sia stato scelto per interpretare Daario Naharis, nonostante una voce affermasse che la rete stava cercando affidare il ruolo a qualcuno di un'altra etnia.

Più recentemente, Antonsson ha scritto che il personaggio di Corlys, interpretato da Steve Toussaint in House of the Dragon, è stato interpretato male. "Non ci sono Valyriani neri e non dovrebbero essercene nello show", ha detto riferendosi agli antenati comuni di Velaryon e Targaryen.

Secondo Antonsson, i fan criticano "dichiarazioni prive di contesto" e ribadisce a Variety che la infastidisce essere "etichettata come razzista, quando la mia attenzione è stata esclusivamente sulla costruzione del mondo". Pur non avendo alcun tipo di problema con il casting inclusivo, crede fermamente che "la diversità non dovrebbe avere la meglio sulla storia":

"Se George avesse davvero reso i Valyrian neri invece che bianchi, come ha spiegato nel suo Not a Blog nel 2013, e questo nuovo show avesse proposto di rendere i Velaryon qualcosa di diverso dal nero, avremmo avuto lo stesso problema con esso e avrebbe condiviso la stessa opinione".