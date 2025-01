George R.R. Martin coinvolto come azionista di Bizar Studios, una nuova realtà specializzata nell'animazione

Lo scrittore George R.R. Martin farà parte del gruppo che sosterrà le attività di Bizar Studios, la nuova realtà specializzata in animazione per adulti.

Lo scrittore George R.R. Martin sarà uno dei membri del Comitato consultivo e degli azionisti del nuovo studio Bizar Studios, attivo nel campo dell'animazione.

La nuova realtà potrà contare sul sostegno dell'imprenditore e miliardario Jimmy Iovine e del regista Conrad Vernon, recentemente autore del film La famiglia Addams.

La nuova realtà

Jeremy Iovine e Amir Mohamadzadeh hanno fondato il nuovo studio dopo il lavoro compiuto con l'agenzia Rosewood Creative, che ha collaborato alla realizzazione di campagne pubblicitarie per Bono, Snoop Dogg, Spile Lee, Dr. Dre e LeBron James. Eric Bromberg sarà co-fondatore e presidente di Bizar Studios.

L'obiettivo del nuovo studio in cui ha investito George R.R. Martin produrrà progetti animati per adulti, lavorando allo sviluppo, alle campagne marketing e alla distribuzione di film e serie tv originali producendo progetti e occupandosi anche dei materiali realizzati da altre realtà.

I fondatori hanno dichiarato di aver già stretto una partnership con una dozzina di animatori indipedenti, tra cui Nate Milton, Ruby Taylor, Vewn, Mr. Friend, e David Romero.

I fondatori hanno poi svelato a Deadline che sperano, in futuro, di lanciare la propria piattaforma di streaming. Inizialmente i contenuti saranno distribuiti su YouTube, Instagram, TikTok, un canale FAST e nel circuito di video on demand.

Jeremy Iovine ha dichiarato: "La grandezza può provenire da qualsiasi luogo. Il nostro obiettivo è trovare e collaborare con creatori che fanno compiere alla forma artistica dei passi in avanti per raccontare storie che ridefiniscono quello che le persone si aspettano dall'animazione per adulti".

Mohamadzadeh ha aggiunto: "Stiamo costruendo una realtà che si rivolge ai creatori indipendenti e ai veterani di Hollywood per collaborare, sperimentare, innovare e raccontare storie che sfidano le convenzioni".

George R.R. Martin, in veste di produttore, è stato coinvolto nella realizzazione delle serie tratte dalla sua saga Cronache del ghiaccio e del fuoco, oltre ad altri progetti televisivi e cinematografici.