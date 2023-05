George Maharis, fonte d'ispirazione per il Rick Dalton di Leonardo DiCaprio, morto a 94 anni

George Maharis, volto noto della tv americana negli anni '60 per la partecipazione alle serie Route 66 e Fantasilandia, è morto il 24 maggio 2023 all'età di 94 anni. La conferma sui social media da parte del suo assistente e amico Marc Bahan.

Nato il 1 settembre 1928, George Maharis divenne una star grazie alla partecipazione alla serie tv Route 66, in cui recitava a fianco di Martin Milner; il duo interpretava due uomini che attraversano gli USA sulla celebre Route 66 a caccia di avventure. Nonostante il successo, Maharis fu costretto ad abbandonare lo show prima del previsto dopo che gli fu diagnosticata un'epatite.

Nel 1965 recitò nello spy thriller The Satan Bug, diretto da John Sturges, per poi comparire nello show Hullabaloo, fote d'ispirazione per una scena di C'era una volta a... Hollywood che vede Leonardo DiCaprio nei panni di Rick Dalton. A differenza di Dalton, però, l'attore sapeva anche cantare e uno dei suoi brani, Teach Me Tonight, entrò nelle classifiche dell'epoca.

Maharis è apparso in veste di guest star in molte serie tv, The M_ost Deadly Game, Rich Man, Poor Man_, Marcus Welby, M.D., Night Gallery, McMillan & Wife, Search for Tomorrow, La donna bionica e Fantasilandia. A teatro ha all'attivo una lunga partecipazione a spettacoli off-Broadway in cui ha messo in pratica le sue doti canore. Si è allontanato dalla recitazione a metà degli anni Novanta e ha trascorso gli ultimi vent'anni della sua vita godendosi la pensione.