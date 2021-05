George Clooney torna in Italia: estate a Laglio, nella villa sul Lago di Como

Vacanze in Italia per la star hollywoodiana George Clooney, che a un anno di distanza dalla sua ultima visita, torna sulla sua villa a Laglio, sul Lago di Como assieme alla sua famiglia.

L'emergena sanitaria inizia a essere un brutto ricordo per chi finalmente può riprendere a viaggiare in maggiore sicurezza, come George Clooney e famiglia, che arrivano dagli Stati Uniti per soggiornare nella loro dimora sul Lago.

Venezia 2017: uno scatto di George Clooney al photocall di Suburbicon

Sono appena passate le 13.00 a Laglio, in provincia di Como, quando si vede passare un corteo di auto scure e suv, come riporta Il Giorno, diretto verso Villa Oleandro, la residenza dei Clooney.

Un arrivo che non ha esattamente colto di sorpresa gli abitanti della tranquilla cittadina, considerando i lavori di preparazione che erano stati effettuati nei giorni precedenti, in vista del ritorno dei padroni di casa.

"George Clooney è tornato in paese e noi siamo molto contenti di potergli dare il nostro benvenuto. Se a lui sono mancati Laglio e il lago possiamo dire che a noi è mancato lui. Non possiamo che augurargli di trascorrere delle piacevoli vacanze, di sicuro per la nostra comunità e probabilmente anche per tutto il Lario il suo ritorno è un ottimo auspicio per la prossima stagione turistica ormai alle porte" ha dichiarato il Primo Cittadino di Laglio, Roberto Pozzi.

E intanto scattano le misure a tutela della privacy di George Clooney, sua moglie Amal Alamuddin e i gemelli - come il divieto di foto alla villa o le limitazioni per la navigazione nelle più strette vicinanze dell'abitazione - per garantire loro un tranquillo soggiorno.