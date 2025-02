George Clooney spiega il successo di Trump: "Biden è stato un disastro nello spiegare l'economia mondiale"

George Clooney ha espresso alcune osservazioni taglienti sull'amministrazione di Donald Trump, descrivendo l'attuale clima politico come uno in cui le persone "non si preoccupano più dei fatti".

"Si prende una narrazione, la si inventa, non ci si preoccupa dei fatti, non ci si preoccupa delle ripercussioni", ha spiegato Clooney a Maureen Dowd del New York Times.

Clooney ha parlato con il Times in vista del suo debutto a Broadway in Good Night, and Good Luck, la versione teatrale del film che ha co-scritto e diretto nel 2005. La storia ruota attorno al giornalista Edward R. Murrow che si scontra con Joseph R. McCarthy, il senatore statunitense noto per il turbolento periodo che ha preso il suo nome ("maccartismo"). Clooney interpreterà Murrow nello spettacolo di Broadway invece di Fred Friendly, il suo personaggio nel film originale.

Per George Clooney "l'amministrazione Biden è stata pessima"

Durante l'attuale presidenza Trump, "nessuna regola conta più", ha dichiarato Clooney. "È come lasciare che un neonato attraversi la strada in pieno pomeriggio".

"Credo a tutta l'idea dell'arco della storia che si piega verso la giustizia, e so che in questo momento non sembra così", ha continuato Clooney. "Penso che ci siano sempre queste oscillazioni. La prima elezione di Trump credo sia stata il risultato di otto anni di un presidente nero".

L'attore ha anche commentato le ultime elezioni: "L'amministrazione Biden è stata pessima nello spiegare che siamo un'economia mondiale, in cui stavamo facendo meglio di tutti gli altri Paesi del G7. Sono stati pessimi nel raccontare la storia perché la loro immagine pubblica non stava funzionando al meglio, per non dire altro", ha sentenziato Clooney.