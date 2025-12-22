George Clooney ricorda la sorella Ada Zeidler scomparsa: "Non ho mai conosciuto nessuno così coraggioso"

George Clooney ha pubblicato, grazie a People, un toccante messaggio in ricordo della sorella Ada Zeidler, scomparsa a causa di un cancro a soli 65 anni. L'attore era molto legato alla sorella e il suo necrologio riporta che è scomparsa circondata dalle persone che amava.

Ada Zeidler è scomparsa al St. Elizabeth Healthcare di Edgewood, in Kentucky. Clooney l'ha ricordata con un tributo particolarmente emozionante, che rivela il legame con sua sorella e il rapporto stretto che avevano instaurato.

Il messaggio di George Clooney in ricordo della sorella

"Mia sorella Ada era la mia eroina" ha dichiarato Clooney "Ha affrontato il cancro con coraggio e umorismo. Non ho mai incontrato nessuno così coraggioso. Amal [mia moglie] e io sentiremo terribilmente la sua mancanza".

Nata a Los Angeles nel 1960 da Nick Clooney e Nina Bruce Warren, nonostante fosse cresciuta in una famiglia legata ai media e allo spettacolo, scelse di intraprendere una strada differente da quella del fratello George.

La carriera di Ada Zeidler e il rapporto con George Clooney

Zeidler ha lavorato a lungo come insegnante di arte nelle scuole elementari dell'Augusta Independent School in Kentucky, ed è stata attiva anche nella scena artistica locale, come membro dell'Augusta Art Guild e figura di riferimento in eventi cittadini come la White Christmas Parade.

In una rara intervista del 2012, Ada Zeidler aveva parlato del fratello e della sua scelta di lavorare nello spettacolo: "Penso che [George] abbia deciso che nella sua vita poteva avere la carriera oppure una famiglia".

E così ha deciso di buttarsi completamente nella recitazione. Era lì che voleva concentrare tutto" disse in riferimento alla star di serie e film come il medical drama E.R. - Medici in prima linea, Ocean's Eleven, Wolfs Ave, Cesare!, prima del suo matrimonio con Amal Alamuddin "C'è una parte di me che avrebbe davvero voluto diventare una famosa attrice o qualcosa del genere. Amo recitare ma non avevo la pelle abbastanza dura per farlo".