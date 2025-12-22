George Clooney ricorda la sorella Ada Zeidler scomparsa: "Non ho mai conosciuto nessuno così coraggioso"

La star premio Oscar di Good Night, and Good Luck ha condiviso un messaggio per ricordare la familiare prematuramente scomparsa negli ultimi giorni.

22/12/2025

George Clooney ha pubblicato, grazie a People, un toccante messaggio in ricordo della sorella Ada Zeidler, scomparsa a causa di un cancro a soli 65 anni. L'attore era molto legato alla sorella e il suo necrologio riporta che è scomparsa circondata dalle persone che amava.

Ada Zeidler è scomparsa al St. Elizabeth Healthcare di Edgewood, in Kentucky. Clooney l'ha ricordata con un tributo particolarmente emozionante, che rivela il legame con sua sorella e il rapporto stretto che avevano instaurato.

Il messaggio di George Clooney in ricordo della sorella

"Mia sorella Ada era la mia eroina" ha dichiarato Clooney "Ha affrontato il cancro con coraggio e umorismo. Non ho mai incontrato nessuno così coraggioso. Amal [mia moglie] e io sentiremo terribilmente la sua mancanza".

Nata a Los Angeles nel 1960 da Nick Clooney e Nina Bruce Warren, nonostante fosse cresciuta in una famiglia legata ai media e allo spettacolo, scelse di intraprendere una strada differente da quella del fratello George.

La carriera di Ada Zeidler e il rapporto con George Clooney

Zeidler ha lavorato a lungo come insegnante di arte nelle scuole elementari dell'Augusta Independent School in Kentucky, ed è stata attiva anche nella scena artistica locale, come membro dell'Augusta Art Guild e figura di riferimento in eventi cittadini come la White Christmas Parade.

In una rara intervista del 2012, Ada Zeidler aveva parlato del fratello e della sua scelta di lavorare nello spettacolo: "Penso che [George] abbia deciso che nella sua vita poteva avere la carriera oppure una famiglia".

E così ha deciso di buttarsi completamente nella recitazione. Era lì che voleva concentrare tutto" disse in riferimento alla star di serie e film come il medical drama E.R. - Medici in prima linea, Ocean's Eleven, Wolfs Ave, Cesare!, prima del suo matrimonio con Amal Alamuddin "C'è una parte di me che avrebbe davvero voluto diventare una famosa attrice o qualcosa del genere. Amo recitare ma non avevo la pelle abbastanza dura per farlo".