George Clooney ha rifiutato un giro in moto con il Principe Harry? Ecco com'è andata la storia

Pare che George Clooney abbia detto di no ad un giro in moto con il Principe Harry, durante una vacanza in Italia: ecco per quale motivo.

Tra i rumor del giorno ve ne è uno che coinvolge due figure alquanto note: George Clooney e il Principe Harry. Ma cosa sarà successo tra i due? Apparentemente, qualche tempo fa il primo avrebbe rifiutato di andare a farsi un giro in moto con il Duca di Sussex.

The Midnight Sky: George Clooney sul set

Come riportano anche i tabloid inglesi, riprendendo l'episodio dalla biografia di Harry e Meghan scritta da Carolyn Durand e Omid Scobie, "Finding Freedom - Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family", l'attore di Ocean's Eleven si è visto costretto a rifiutare la richiesta del Principe.

Alcuni mesi dopo il matrimonio reale tra il secondogenito di Carlo e Diana e l'attrice americana - al quale i Clooney avevano partecipato -, i Duchi si erano recati in visita alla villa di George nei pressi del Lago di Como.

Qui Harry, che sembrava aver legato con Clooney anche per via della loro passione condivisa per le moto, avrebbe invitato la star a farsi un giro per il territorio limitrofo, ovviamente su due ruote.

Tuttavia, George, che era stato da poco dimesso dall'ospedale a causa di un infortunio sul set sardo della serie Hulu Catch-22 (accaduto proprio in sella a una moto), ha dovuto rispondere picche al membro della famiglia reale, essendo ancora in fase di guarigione.

Ma il Duca di Sussex non si sarebbe per nulla offeso, anzi: mentre le mogli prendevano il sole a bordo piscina di Casa Clooney, Harry e George avrebbero proseguito nell'ammirare la collezione di moto di quest'ultimo, e il primo si sarebbe poi recato nei dintorni con uno dei veicoli esposti per un giro in solitaria.