George Clooney: "Meghan Markle come Diana", il paragone solleva polemiche

George Clooney è al centro delle critiche lanciate dalla stampa britannica e dagli utenti dei social media dopo aver difeso Meghan Markle, la moglie di Harry, paragonandola alla principessa Diana.

L'attore, che ha partecipato alle nozze dell'ex attrice di Suits insieme alla moglie Amal, ha risposto a una domanda relativa alla fredda accoglienza ricevuta da Meghan dopo le nozze, sostenendo che "è stata perseguitata, diffamata e inseguita nello stesso modo di Diana". George, dopo la morte della principessa avvenuta nel 1997, aveva criticato duramente il comportammento dei paparazzi e della stampa che pagava a peso d'oro le notizie sull'ex moglie di Carlo e ha concluso sottolineando: "Abbiamo visto come è finita, non riesco a spiegarvi quanto sia frustrante assistere alla situazione".

La star faceva riferimento all'attenzione, spesso molto negativa, ricevuta dalla Markle dopo le sue apparizioni pubbliche, con commenti sul costo elevato dei suoi vestiti e una gravidanza che molte persone sospettano sia "falsa" e nasconda la scelta di avere un erede tramite una maternità surrogata, oltre a una lunga serie di gossip diffusi online e sui magazine americani, in parte a causa di un rapporto molto complicato con il padre Thomas che ha portato a reciproche accuse e recentemente alla pubblicazione di una lettera scritta da Meghan con cui si sostiene volesse ottenere una riappacificazione. La situazione, aggravata da testimonianze di ex amici e molte persone che hanno criticato il carattere difficile della duchessa e i presunti tentativi di compiere da anni una "scalata sociale", ha portato a un'esposizione mediatica della famiglia reale quasi in stile hollywoodiano, tra copertine, video, tweet e un presunto coinvolgimento di agenzie di comunicazione che si starebbero occupando di provare a migliorare l'immagine della Markle con notizie e indiscrezioni a suo favore.

Il giornalista Piers Morgan ha quindi voluto replicare a Clooney con un lungo editoriale in cui si ricorda come l'attrice al suo matrimonio abbia quasi del tutto escluso la sua famiglia preferendo dare spazio a celebrities che conosce a malapena piuttosto che invitare le persone legate al suo passato e ora abbia concesso a cinque dei suoi amici, rimasti anonimi, la possibilità di intervenire per difenderla pubblicamente su People.

Morgan ha quindi dichiarato: "Quando ha incontrato Harry, Meghan non era una ragazzina vergine un po' ingenua di diciannove anni come era Diana. Era una divorziata di 35 anni con una carriera come attrice e sapeva esattamente quello che stava facendo. Ha ottenuto il suo principe bello e giovane e ora apprezza uno stile di vita spettacolarmente opulento fatto di palazzi e servitù che si ottiene sposandosi un membro della famiglia reale. Ha sfruttato tutta la sua fama globale e attenzione che ha ricevuto con un'ovvia soddisfazione. E onestamente se questa è la vita che Meghan ha sempre sognato, le auguro buona fortuna. Ma non c'è assolutamente alcun paragone tra la quantità di attenzione mediatica che ottiene rispetto a quella avuta da Diana".

Diana era la star più grande al pianeta, Meghan non è nemmeno tra le prime star più importanti che vivono a Kensington Palace

Piers ha proseguito: "Diana era la star più grande al pianeta, Meghan non è nemmeno tra le prime star più importanti che vivono a Kensington Palace. E Clooney sbaglia anche a incolpare i mezzi di comunicazione per i titoli negativi causati ampiamente dalla famiglia di Meghan. Sono loro che ne parlano male perché li ha rinnegati tutti e comprensibilmente ne stanno soffrendo". Il giornalista ha ricordato di aver intervistato due volte Thomas Markle e di aver avuto l'impressione di essere di fronte a un uomo onesto che non sa come gestire l'attenzione dei media, avendo quindi compiuto alcuni errori per cui ha chiesto scusa, soffrendo per il cambiamento improvviso della figlia che ha sposato un uomo senza nemmeno presentarglielo, nonostante fino a poco tempo prima del fidanzamento gli mandasse messaggi pieni di amori e possa senza difficoltà prendere un aereo e incontrarlo personalmente. Morgan ha concluso: "George Clooney è un vero amico o solo un'altra persona famosa a cui si è attaccata Meghan alle spese di chi, fino a poco tempo fa, dichiarava di amare?".

L'opinione pubblica britannica e americana sembra essere ancora divisa sui comportamenti e sulla situazione della nuova duchessa, apparentemente allergica alle regole della famiglia reale, e i suoi tentativi di "modernizzare" la monarchia per molti risultano come una mancanza di rispetto nei confronti di un'istituzione dalle radici ben radicate nella società britannica. Non resta quindi che attendere per scoprire come si evolverà la situazione, da molti considerata quasi un reality show regale.