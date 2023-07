George Clooney, la star affitta Villa Oleandra per eventi privati

Il premio Oscar George Clooney ha deciso di mettere in affitto Villa Oleandra sul Lario. Ecco a quale cifra.

George Clooney è attualmente in vacanza sul Lario insieme alla propria famiglia e secondo quanto riporta il Corriere della Sera la star di Ocean's Eleven avrebbe scelto di mettere in affitto Villa Oleandra, la propria dimora, per eventi privati e cerimonie.

In base alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore, la residenza comasca sarà disponibile alla cifra di 30.000 euro ad evento. Sita in località Laglio, Villa Oleandra appartiene a George Clooney dal 2002, e nel corso degli ultimi vent'anni vi ha ospitato diversi amici per soggiorni o cerimonie. Tra i più ricordati il matrimonio di Emily Blunt nel 2010 con John Krasinski e la fuga d'amore di Ben Affleck con Jennifer Lopez.

Qualche anno fa Clooney aveva manifestato l'intenzione di spostarsi sulla sponda lecchese del Lario, cercando di collocarsi nel paese di Lierna senza successo. Ora la decisione di monetizzare dalla proprietà, una delle più famose della zona e in tutta Italia.

Attualmente George Clooney alloggia in un hotel del comasco con la moglie Amal Alamuddin e i figli gemelli Ella e Alexander.

Clooney è reduce dalla partecipazione al film di Ol Parker Ticket to Paradise, dove ha recitato con l'amica Julia Roberts. Il film è stato girato proprio durante la pandemia di COVID ed è uscito nelle sale italiane lo scorso 6 ottobre.