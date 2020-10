George Clooney dirigerà Calico Joe, adattamento da John Grisham

La star George Clooney si prepara a dirigere l'adattamento del romanzo di John Grisham, Calico Joe, da tempo in fase di sviluppo. Una nuova pellicola a sfondo sportivo si aggiunge alla densa agenda dell'attore.

Catch-22: una foto di George Clooney durante la premiere europea a Roma presso il The Space Cinema Moderno

Come spiega Empire, Calico Joe esula dalla tradizione dei legal thriller, genere a cui John Grisham ama dedicarsi di solito. Il romanzo, pubblicato nel 2012, è ambientato nel 1973 e ricostruisce un incidente di baseball che interrompe la carriera di un promettente giocatore. La storia è ispirata alla vera vicenda di Ray Chapman, giocatore della major league che subì un incidente nel 1920, ed è anche legata all'esperienza personale di John Grisham col baseball da ragazzo.

Jim Hickman, prima base dei Cubs AAA di Wichita cade a terra durante il terzo giro di corsa e si fa male alla schiena. Il team si ritrova così senza prima base così si rivolge al club minore AA di Midland, Texas, e ingaggia un ventunenne di nome Joe Castle, miglior giocatore della serie AA di cui si parla molto nell'ambiente. Nell'estate del 1973 Joe Castle diventerà il wonder boy del baseball. Il ragazzo di Calico Rock, Arkansas, inanellerà un successo dietro l'altro infrangendo ogni record e diventando in breve tempo l'idolo degli sportivi di tutti gli Stati Uniti, incluso Paul Tracey, figlio di un lanciatore dei Mets, grande giocatore e grande bevitore. Nel giorno in cui Warren Tracey si troverà davanti Calico Joe, Paul sarà sugli spalti a tifare per il suo idolo, ma anche per suo padre. Poi Warren lancerà una palla veloce che cambierà le loro vite per sempre.

George Clooney produrrà Calico Joe insieme al socio Grant Heslov. Al momento non è stata fatta menzione di uno sceneggiatore coinvolto nell'adattamento.

Ben presto vedremo George Clooney sul piccolo schermo in The Midnight Sky, in arrivo su Netflix a dicembre.