George Clooney dirigerà il remake della serie francese "The Department"

Showtime ha ordinato una prima stagione completa di The Department, remake della serie francese The Bureau.

Showtime ha ordinato la serie The Department, basata sull'acclamata serie di spionaggio francese Le Bureau. George Clooney dirigerà la serie e sarà anche produttore esecutivo insieme a Grant Heslov attraverso la Smokehouse Pictures.

Creata da Eric Rochant, Le Bureau era incentrata sulla vita quotidiana e sulle missioni degli agenti del principale servizio di sicurezza indipendente francese. Il film si concentra sul "Bureau of Legends", responsabile della formazione e della gestione di agenti sotto copertura in missioni a lungo termine in aree con interessi nazionali. Vivendo per anni sotto falsa identità, la missione di questi agenti è quella di individuare e reclutare fonti per l'intelligence.

"Siamo entusiasti di collaborare con George & Grant a questo fantastico progetto", ha dichiarato David Glasser, CEO di 101 Studios. "Paramount+/Showtime e MTV Entertainment Studios sono stati una casa incredibile per molti dei nostri progetti e siamo entusiasti di lavorare ancora una volta al fianco di Chris McCarthy, Keith Cox, Nina Diaz e dei loro incredibili team".

L'inizio della produzione è previsto entro quest'anno.