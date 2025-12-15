George Clooney dice addio alle scene romantiche: "Non bacerò più ragazze sullo schermo"

La star di Ocean's Eleven e E.R. ha deciso di non recitare più in ruoli che prevedano baci o situazioni romantiche sullo schermo.

Nel corso di una recente intervista rilasciata al Daily Mail, George Clooney ha dichiarato che, dopo averne parlato con sua moglie Amal Alamuddin, ha deciso di non baciare più ragazze sullo schermo in futuro.

L'attore ha spiegato che dopo aver compiuto 60 anni ha preso questa decisione e ha affermato di essere interessato a ruoli differenti rispetto a quelli da seduttore che spesso ha interpretato nel corso della sua carriera.

George Clooney non bacerà più ragazze nei film

"Ho cercato di seguire la strada di Paul Newman: 'Ok, beh, non bacio più una ragazza'" ha confessato Clooney, spiegando meglio la sua scelta legata ai film romantici "Quando ho compiuto 60 anni, ho avuto una conversazione con mia moglie. Le ho detto: 'Guarda, posso ancora giocare a basket con i ragazzi. Gioco con ragazzi di 25 anni. Riesco ancora a starci dietro, sono in forma".

Julia Roberts e George Clooney in una scena di Ocean's Twelve

Tuttavia, l'età avanza: "Tra 25 anni avrò 85 anni. Non importa quante barrette di cereali mangi, quello è un numero reale". Per questo motivo, ha scelto di dire basta con i baci sullo schermo, dopo una carriera ricca anche di sequenze romantiche.

La carriera nelle rom-com di George Clooney e il cambio di rotta

Tra gli interpreti di commedie romantiche più famose di Hollywood, in passato George Clooney ha recitato in film romantici come Un giorno... per caso con Michelle Pfeiffer, Out of Sight con Jennifer Lopez, Tra le nuvole con Vera Farmiga, e Ticket to Paradise con Julia Roberts.

Già a marzo, George Clooney aveva anticipato di aver deciso di allontanarsi dalle narrazioni romantiche per lasciare spazio a nuove generazoni di interpreti maschili: "Guardate, ho 63 anni. Non sto cercando di competere con protagonisti venticinquenni. Non è il mio lavoro, non faccio più film romantici".

Nel 2022, Clooney raccontò un aneddoto particolare legato agli inizi della sua carriera: "Dovevo girare una scena di bacio con una ragazza e il regista disse: 'Non così'. E io risposi: 'Amico, quello è il mio modo! È quello che faccio nella vita reale!'".