George Clooney critica i social media: “Giovani attori, cancellatevi da Instagram se volete diventare star!"

George Clooney è stato ospite dell'ultima puntata del podcast Awards Chatter di The Hollywood Reporter e ha affermato che i direttori di casting e i dirigenti degli studi gli hanno fatto una bizzarra richiesta.

L'attore ha svelato che gli è stato chiesto di scegliere gli interpreti dei suoi film in base al numero dei loro follower online. Una scelta non proprio condivisa da Clooney.

Il casting in base al numero di follower

"Quando dirigevo e facevo i casting, e si trattava di scegliere tra due attori, il direttore del casting e lo studio venivano da me e dicevano: 'Lei ha 175.000 follower su Instagram, mentre l'altra ragazza ne ha 30.000'" ha spiegato Clooney.

George Clooney arriva a Venezia per presentare Jay Kelly

Un discorso che faceva impazzire la star: "Letteralmente, queste erano le discussioni che avevamo" ha raccontato Clooney "E io dicevo a tutti questi attori di togliersi da lì, di cancellarsi da tutto. 'Perché se non ci siete, non avete nulla con cui essere paragonati'".

L'opinione di George Clooney sul rapporto tra social e carriera

La star ha dichiarato di comprendere il motivo per il quale gli attori tentino di monetizzare attraverso i social media per sostenere i propri progetti.

Tuttavia, ha un'idea ben precisa: "Cercare di mantenere una carriera e allo stesso tempo rispondere a tutte le domande che ogni persona ha per te riduce la tua capacità di essere più grande della vita. È inevitabile, e in un certo senso sto remando controcorrente; non credo ci sia molto da fare, ma penso sia meglio non essere così disponibili".

Nell'intervista, George Clooney ha indicato in Zendaya e Glen Powell due interpreti che apprezza particolarmente, tra coloro che hanno avuto successo negli ultimi anni: "Penso che Zendaya possa fare televisione, spot pubblicitari, film; sembra avere quella capacità di elevarsi al di sopra di tutto" ha spiegato "Credo che Glen Powell stia facendo cose interessanti come giovane attore; sta emergendo più o meno nello stesso periodo in cui sono emerso io, e sembra voler dirigere, produrre, scrivere e fare tutte queste cose con un po' di autoironia, che secondo me è un elemento importante".