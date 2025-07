George Clooney ha costretto Jack Black a sciogliere i Tenacious D dopo la frase su Trump?

All'epoca dell'attentato a Donald Trump durante il suo comizio elettorale, Kyle Gass si era espresso in modo non proprio felice

In una lunga intervista con il figlio dell'ex presidente Joe Biden, Hunter, il giornalista Andrew Callaghan ha sostenuto che George Clooney avrebbe costretto Jack Black a sciogliere i Tenacious D dopo che il chitarrista del duo, Kyle Gass, aveva chiesto che Thomas Matthew Crooks, attentatore di Donald Trump, di mirare "un po' più in alto la prossima volta".

Dopo due ore e mezza di video, Callaghan ha affermato: "Il mio unico amico hollywoodiano veramente famoso è l'attore Jack Black, eravamo vicini di casa a Los Angeles, e i Tenancious D hanno fatto un concerto a Sydney in Australia, e questo è il giorno dopo che hanno tentato di assassinare Trump, e credo che il chitarrista sia salito sul palco e abbia urlato qualcosa del tipo 'Ehi, la prossima volta che cercate di sparare a Trump, mirate un po' più in alto'".

Quindi ha proseguito: "C'è George Clooney che sta facendo impazzire il suo telefono di chiamate: 'Se non cacciate il vostro membro della band e non denunciate pubblicamente questo tizio...', non so quali siano state le conseguenze ma Jack Black è stato costretto a dire: 'Oh, mi dispiace, il membro della mia band ha seri problemi di salute mentale. Stiamo sciogliendo la band per ora. Il tour è cancellato". Dopodiché, il figlio di Biden si è lanciato in una serie di insulti verbali rivolti a Clooney.

I Tenacious D, Jack Black e Kyle Gass, in concerto

Quello che è veramente successo ai Tenacious D

La band si stava esibendo all'ICC Sydney Theatre il giorno dopo la sparatoria al comizio di Trump a Butler, in Pennsylvania, dove il presidente in carica è stato colpito all'orecchio da un proiettile sparato da Crooks. Durante il concerto, Black ha portato una torta a Gass sul palco per festeggiare il 64° compleanno di quest'ultimo. Quando Black ha chiesto a Gass di esprimere un desiderio, Gass ha risposto: "Non mancare Trump la prossima volta".

"Sono stato colto alla sprovvista da ciò che è stato detto durante lo show di domenica", ha dichiarato Black in un comunicato dell'epoca. "Non avrei mai tollerato discorsi di odio o incoraggiato la violenza politica in qualsiasi forma". E ha continuato: "Dopo una lunga riflessione, non ritengo più opportuno continuare il tour dei Tenacious D e tutti i piani creativi futuri sono sospesi. Sono grato ai fan per il vostro sostegno e la vostra comprensione".

Il fatto che il figlio dell'ex-Presidente degli Stati Uniti d'America tiri in ballo una personalità pubblica come George Clooney in questa sua ricostruzione degli eventi è davvero sorprendente, per non dire imprudente e sconsiderato da parte sua. Al momento, non è arrivato nessun commento da parte dell'attore, né dagli agenti di Black.