George Clooney a Che tempo che fa: "Gli italiani mi mancano tantissimo"

George Clooney è stato ospite a Che tempo che fa per presentare il suo ultimo film da regista, The Midnight Sky, che sarà disponibile su Netflix a partire dal 23 dicembre. L'attore ha anche dato un saggio consiglio a tutti gli italiani e ha espresso malinconia per non essere potuto venire in vacanza in Italia.

Intervistato da Fabio Fazio durante l'ultima puntata di Che tempo che fa, che potete vedere su RaiPlay, George Clooney si è soffermato sulla presentazione di The Midnight Sky ma ne ha anche approfittato per parlare del suo rapporto con l'Italia e per dare un saggio consiglio a tutti i suoi abitanti.

L'attore ha espresso malinconia e tristezza per non essere potuto venire in Italia. Clooney, infatti, ha dichiarato: "Si tratta della prima volta negli ultimi venti anni che non sono venuto in Italia, nella mia casa sul lago di Como. Gli italiani mi mancano tantissimo, voglio che tutti voi lo sappiate". Poi, il regista di The Midnight Sky non ha potuto fare altro che accennare alla pandemia da Covid-19, affermando: "Siamo tutti sulla stessa barca e insieme ce la faremo. C'è una luce alla fine di questo percorso. Ciò che conta è che tutti quanti indossiate la mascherina. Siamo vicini alla fine e, presto, potremo tutti quanti rivederci".

The Midnight Sky sarà disponibile su Netflix a partire dal 23 dicembre e rappresenta la settima regia cinematografica per George Clooney.