George Clooney: "Capitol Hill relegherà Trump alla pattumiera della storia"

George Clooney è uno dei volti democratici del mondo hollywoodiano e, in occasione di una nuova intervista per The Business, ha espresso la sua condanna nei confronti della figura di Donald Trump. Secondo quanto dichiarato dall'attore, inoltre, l'insurrezione di Capitol Hill condannerà Trump alla spazzatura della storia.

The Midnight Sky: George Clooney in un'immagine dal set

Come riportato da Esquire, George Clooney non si è soltanto pronunciato contro Donald Trump ma si è anche soffermato a commentare i fatti di Capitol Hill e l'assalto ad opera di un manipolo di riottosi. L'attore ha dichiarato: "Vedere la casa del popolo presa di mira con quella brutalità è stato davvero devastante". Clooney ha anche notato la desensibilizzazione del popolo di fronte ai numerosi comportamenti criminali di cui si è macchiato Trump. L'attore ha continuato ad affermare: "Ognuno di noi è stato arrendevole e ha consentito a Trump di superare puntualmente quanto fatto in precedenza. A nessuno importava molto dei comportamenti criminali di cui si è macchiato. Finalmente, l'assalto a Capitol Hill sembra aver aperto gli occhi agli Stati Uniti".

Donald Trump durante un incontro di wrestling

Nonostante quattro anni ad incitare il suprematismo bianco e il razzismo neonazista, a negare i cambiamenti climatici e a commettere violazioni dei diritti umani, George Clooney crede che sia stato proprio l'assalto a Capitol Hill ad aver gettato Donald Trump nella pattumiera della storia: "Il nome suo, di Donald Trump Jr. e di Ivanka sarà per sempre associato a quanto accaduto a Capitol Hill e sarà relegato al bidone della spazzatura della storia".

Secondo Clooney, è necessario appigliarsi a qualcosa che possa dare speranza, a maggior ragione in un periodo buio come quello che stiamo attraversando. In modo particolare, l'attore ha citato le dichiarazioni del generale John Kelly, ex capo di stato maggiore, che ha affermato che, se avesse potuto, avrebbe votato per il 25esimo emendamento con il fine di rimuovere Donald Trump dal suo incarico presidenziale. Nel corso degli ultimi anni, George Clooney ha criticato l'operato di Trump ad ogni occasione pubblica possibile e ha continuato ad alimentare il suo statuto di democratico hollywoodiano.