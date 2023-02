George Clooney e Brad Pitt: la leggendaria bromance continua sul set del nuovo film

Brad Pitt e George Clooney sono tornati insieme sul set per la prima volta dopo quasi quindici anni per girare un thriller di Apple intitolato Wolves, diretto dal regista di Spider-Man Jon Watts. Secondo un insider, la bromance tra le due star è più forte che mai e, secondo quanto riferito, Clooney avrebbe persino dato dei consigli a Pitt a proposito della sua nuova fidanzata.

È sempre bello scoprire che due attori che solitamente interpretano due amici nei loro film hanno un bel rapporto di amicizia anche nella vita vita reale e questo è sicuramente il caso di Pitt e Clooney. I due, amici dai tempi di Ocean's Eleven, in questo momento si sono trasferiti a New York City per girare il loro nuovo film.

"L'amicizia tra Brad e George è più solida che mai e insieme stanno facendo a pezzi New York City, si stanno divertendo un mondo e stanno causando qualche guaio", ha spiegato una fonte anonima. Sebbene siano passati quasi 15 anni dalla loro ultima collaborazione in Burn After Reading - A prova di spia, le persone presenti sul set sembrano riferire che la loro chimica sia più forte che mai: "Sono tutti fiduciosi, il film di Apple TV + sarà un successo, secondo alcuni potrebbe perfino ottenere delle nomination agli Oscar del prossimo anno".

A quanto pare George Clooney avrebbe anche parlato con Brad Pitt della sua nuova relazione con l'affermata jewel designer Ines de Ramon: "George ha dato dei consigli romantici a Brad. Adora il fatto che abbia finalmente trovato qualcuno di cui prendersi cura e pensa che Ines sia il tipo di ragazza che piace davvero a Brad, cosa che non accadeva dai tempi di Angelina. Quindi è felice per lui."