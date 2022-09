George Clooney: Brad Pitt lo definisce "l'uomo più bello del mondo"

Brad Pitt ha definito George Clooney "l'uomo più bello del mondo" durante una recente intervista promozionale diffusa su Instagram dalla rivista Vouge. In tutta risposta, l'amico e collega ha reagito a questa sua affermazione durante l'ultima puntata del Late Show di Stephen Colbert.

Pitt ha dichiarato che Clooney è l'uomo più sexy di tutto il pianeta: "Beh, se proprio devo fare un nome allora dico quello di quello stronzo di George Clooney, perché no? Di solito lo porto sempre in giro e lui fa lo stesso con me, e questa volta andrò dall'altra parte. Solo per questa volta. Va bene George? Questa è per te."

A quanto pare, Clooney, che secondo quanto riferito tornerà presto a recitare con Pitt in un nuovo film, è pienamente d'accordo con la valutazione della star di Bullet Train. "Ha ragione su questo punto", ha scherzosamente risposto l'attore durante un'intervista di This Morning della CBS. "Ammettiamolo dai, su questo ha proprio ragione."

Tuttavia, George Clooney ha suggerito che Pitt probabilmente avesse in mente un'altra persona: "Penso che la verità sia questa... la prima persona che gli è venuta in mente era lui stesso ma poi gli hanno detto: 'Forse è meglio non dirlo. Magari menziona il nome di qualcun'altro.'"