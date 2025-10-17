George Clooney e Annette Bening insieme in un nuovo film su Alzheimer ed eutanasia

I due attori saranno diretti da Paul Weitz nel nuovo film tratto dal romanzo best-seller del New York Times In Love: A Memoir of Love and Loss dell'autrice Amy Bloom incentrato sulla malattia e la perdita

George Clooney e Annette Bening saranno i protagonisti di In Love, un adattamento del best seller del New York Times di Amy Bloom, In Love: A Memoir of Love and Loss, che sarà diretto da Paul Weitz.

Anton, la società emergente gestita da Sébastien Raybaud che ha contribuito alla produzione di Memoir of a Snail e del prossimo Victorian Psycho, finanzierà interamente il progetto e ne avrà i diritti internazionali. I diritti statunitensi sono co-rappresentati da Anton e CAA Media Finance.

Nel romanzo, Bloom ha raccontato come ha lentamente perso suo marito a causa dell'Alzheimer, come i due hanno deciso di recarsi in Svizzera per porre fine alla sua vita e la lotta per andare avanti come vedova. Il libro è stato un'affermazione dell'amore e del potere delle relazioni. È stato anche nominato il miglior libro di saggistica dalla rivista TIME e inserito nella loro lista dei 100 libri da leggere.

Le cose che non ti ho detto: un primo piano di Annette Bening

Un cast e un regista di prim'ordine

Weitz, candidato all'Oscar per About a boy - Un ragazzo, i cui film recenti includono Fatherhood del 2021 e Moving On del 2022, ha co-sceneggiato il film insieme alla stessa Bloom. Eddie Vaisman e Julia Lebedev, che hanno prodotto il prossimo dramma di Brendan Fraser Rental Family, hanno sviluppato il progetto e lo produrranno attraverso la loro casa di produzione Sight Unseen.

Alla produzione partecipano anche Andrew Miano e Weitz attraverso la loro casa di produzione Depth of Field, mentre Clooney produrrà insieme al suo partner della Smokehouse Pictures Grant Heslov. Raybaud produce per Anton.

Clooney dovrebbe essere uno dei protagonisti della prossima stagione dei premi con Jay Kelly, la commedia drammatica di Noah Baumbach che ha debuttato alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e che sarà disponibile su Netflix dal 5 dicembre. Bening sarà prossimamente sul grande schermo al fianco di Jessie Buckley in La Sposa!, la singolare rivisitazione di Maggie Gyllenhaal della storia della moglie di Frankenstein.

The Father - Nulla è come sembra: un primo piano di Anthony Hopkins

L'Alzheimer al cinema, gli ultimi film che hanno raccontato la malattia

Negli ultimi anni sono usciti vari film che hanno affrontato malattie come Alzheimer e demenza da prospettive diverse: The Father - Nulla è come sembra (2020) mostrava la malattia dal punto di vista di chi la vive, con un'interpretazione intensa di Anthony Hopkins. Memory (2023) intrecciava la storia di un uomo con demenza precoce e le implicazioni relazionali nella sua vita quotidiana.

Ancora, Cassiopeia (2022, Corea del Sud) descriveva la progressiva perdita di memoria di una figlia che comincia a "vivere da capo" grazie al sostegno paterno; mentre Late Bloomers (2024) è una dark comedy che esplorava come la demenza influenzi non solo chi ne è colpito ma anche il contesto familiare, tra identità, cura e accettazione.