Geoffrey Rush sarà Groucho Marx in Raised Eyebrows

Geoffrey Rush interpreterà Groucho Marx nel film Raised Eyebrows: My Years Inside Groucho's House, tratto dall'autobiografia di Steve Stoliar.

Alla regia del progetto ci sarà Oren Moverman, autore anche della sceneggiatura in collaborazione con Stoliar.

Nel cast di Raised Eyebrows, che racconterà una storia ambientata dal 1973 al 1977, ci saranno anche Sienna Miller e Charlie Plummer, che affiancheranno Geoffrey Rush sul set.

Al centro della trama ci sarà Steve (Plummer), un giovane che entra nella casa di Groucho Marx per ottenere il lavoro dei suoi sogni, dovendosi occupare del comico sotto lo sguardo attento di Erin Fleming (Sienna Miller), una donna che ha preso il controllo della sua vita privata e professionale.

Marx e Fleming hanno infatti avuto una relazione controversa e la giovane è diventata la sua devota fidanzata, trasformata in manager. La lotta per il potere ha come effetto una commedia degli orrori in cui ossessione, amore, celebrità, malattie mentali, famiglia e Hollywood si fondono insieme in modo unico.

Oren Moverman ha dichiarato: "Per me è un piacere, un onore e una responsabilità, e probabilmente qualcosa di diverso, poter lavorare con questo cast fantastico su una storia che spero introdurrà nuovamente il genio di Groucho Marx in un modo nuovo, provocatorio e in grado di intrattenere dopo tutti questi anni. Steve Stoliar ha regalato al mondo uno sguardo incredibile aa un'epoca passata".

Miranda Bailey, produttrice del film, ha aggiunto: "Dopo molti anni lavorando con attenzione per far adattare la brillante storia vera di Steve per lo schermo, sono elettrizzata dal fatto che abbiamo trovato l'insieme perfetto di attori per interpretare questi personaggi ricchi, e tuttavia complicati, che Oren porterà, senza alcun dubbio, in vita con bravura. Anche in un mondo che ci dice 'Non incontrate mai i vostri idoli', l'amicizia di Steve con Groucho Marx, piena di momenti di straziante umanità, si è dimostrata un'esperienza incredibilmente positiva e in grado di cambiare la vita per lui, un'essenza che speriamo di catturare per il nostro pubblico".