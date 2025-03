Gene Hackman: l'autopsia svela la probabile causa della morte del cane della coppia

Sono stati pubblicati nuovi dettagli sulla morte di Zinna, il cane di Gene Hackman e sua moglie Betsy Arakawa, trovato senza vita nell'abitazione insieme alla coppia.

Il controllo animali della contea di Santa Fe ha riferito che la disidratazione e la malnutrizione potrebbero aver causato la morte dell'animale, secondo quanto riportato dall'Associated Press.

L'autopsia sul cane di Gene Hackman e Betsy Arakawa

A causa del grave stato di decomposizione del cane, che mostrava già dei segni di mummificazione, è stato difficile individuare eventuali cambiamenti negli organi.

Non sono state trovate tracce di malattie infettive, traumi o avvelenamento e nel suo stomaco non è stato trovato cibo, e anche per questo motivo la presunta morte sarebbe da ricondurre alla malnutrizione e alla disidratazione.

La tragica scomparsa di Gene Hackman e Betsy Arakawa

Il cane Zinna, insieme a Gene Hackman e alla moglie Betsy Arakawa sono stati trovati senza vita nella loro casa di Santa Fe, in Nuovo Messico. La coppia, sposata dal 1991, aveva altri due cani nella proprietà al momento del ritrovamento, entrambi vivi: Bear e Nikita.

Betsy Arakawa è stata ritrovata accasciata in bagno vicino alla stufa e a delle pillole sparse in terra; successivamente, è stato stabilito che la donna è morta a causa dell'hantavirus, associato agli escrementi di roditori.

La star premio Oscar Gene Hackman è invece deceduto una settimana dopo; soffriva di una grave malattia cardiaca, ipertensione e malattia di Alzheimer in fase avanzata. Zinna è stata trovata morta nella sua gabbia e aveva subito un'importante operazione chirurgica. Lo staff del veterinario aveva manifestato preoccupazione quando Betsy Arakawa non si era presentata per ritirare i farmaci e il cibo specifico per il cane.