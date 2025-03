Gene Hackman, secondo l'autopsia, è morto alcuni giorni dopo la morte della moglie

L'autopsia ha rivelato la causa della morte di Gene Hackman che, secondo il medico legale, potrebbe aver perso la vita il 17 febbraio.

L'aggiornamento condiviso dalle autorità sembra fare un po' di chiarezza su quanto accaduto all'attore novantacinquenne e alla moglie.

I risultati dell'autopsia

Il dottor Heather Gerard ha dichiarato che Gene Hackman stava soffrendo di Alzheimer e aveva gravi problemi cardiaci. Il medico legale ha sottolineato che la star del cinema era in una situazione molto negativa dal punto di vista della salute e probabilmente non aveva mangiato da alcuni giorni al momento della morte.

Secondo l'autopsia compiuta, inoltre, Betsy Arakawa è morta alcuni giorni prima, probabilmente l'11 febbraio a causa dell'Hantavirus, respponsabile di una sindrome polmonare acuta che si diffonde prevalentemente tramite le feci dei roditori e non passa da persona a persona.

I corpi senza vita della coppia erano stati ritrovati il 26 febbraio nella loro casa a Santa Fe, in stanze diverse. La donna era in bagno, mentre l'attore è stato ritrovato nell'entrata della sua abitazione.

Secondo lo sceriffo Mendoza, le indagini sono ancora in corso ed è necessario compiere ulteriori accertamenti. Inizialmente si era pensato che i coniugi avessero perso la vita a causa di un'intossicazione da monossido di carbonio, come aveva sostenuto anche la figlia di Hackman nelle ore dopo il triste ritrovamento, tuttavia le indagini compiute nell'abitazione avevano smentito le ipotesi. Per giorni online si sono diffuse teorie e provato a capire se Gene e Betsy fossero morti nello stesso giorno o in momenti diversi, elemento che ora sembra essere stato definitivamente chiarito grazie al lavoro compiuto dal medico legale.