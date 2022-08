Gary Busey accusato di molestie sessuali a una convention horror

L'attore Gary Busey è accusato di molestie sessuali di cui si sarebbe reso colpevole durante l'annuale convention horror Monster Mania Convention, tenutasi al Doubletree Hotel di Cherry Hill, nel New Jersey, lo scorso fine settimana.

Gary Busey

La polizia di Cherry Hill è intervenuta presso il Doubletree Hotel in seguito alla denuncia di un reato sessuale. A seguito delle indagini, il dipartimento di polizia ha accusato Gary Busey, 78 anni, originario di Malibu, California, di due capi di imputazione per contatto sessuale criminale di quarto grado, per contatto sessuale criminale e molestie. La CNN ha contattato i portavoce di Busey per un commento, ma al momento non è noto se l'attore abbia nominato un avvocato che lo rappresenti a seguito delle accuse.

Busey, 78, era stato promosso come uno dei principali ospiti di Monster-Mania Con, che si è tenuto presso il DoubleTree hotel di Cherry Hill, N.J., dal 12 al 14 agosto.

La polizia di Cherry Hill ha confermato le accuse contro l'attore in un comunicato. "Si è trattato di contatto. Si è trattato di toccare", ha detto il tenente Robert Scheunemann della polizia di Cherry Hill al Philadelphia Inquirer, aggiungendo che la polizia ha ricevuto "molteplici lamentele" riguardo il comportamento dell'attore.

Monster-Mania consente ai fan di incontrare le star dei loro film preferiti, posare per le foto e acquistare merchandising. La polizia ha detto che, durante il fine settimana dell'evento, è intervenuta in seguito alla segnalazione di un reato sessuale che ha portato gli investigatori ad accusare Busey. La polizia ha detto che l'indagine è in corso e ha chiesto la collaborazione di chiunque possegga informazioni.

"Monster-Mania sta assistendo le autorità nelle loro indagini su un presunto incidente che ha coinvolto i partecipanti e un ospite famoso della convention a Cherry Hill, nel New Jersey, lo scorso fine settimana", hanno scritto gli organizzatori della convention in un post su Facebook. "Immediatamente dopo aver ricevuto un reclamo dai partecipanti, l'ospite famoso è stato rimosso dalla convention e gli è stato chiesto di non tornare. Monster-Mania ha anche incoraggiato i partecipanti a contattare la polizia per sporgere denuncia. La sicurezza e il benessere di tutti i nostri partecipanti è della massima importanza per Monster-Mania e l'azienda non tollererà alcun comportamento che possa compromettere tali valori".