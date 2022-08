Gary Busey nega le accuse di violenza sessuale: "Tutto falso"

Gary Busey ha negato le accuse di violenza sessuale che sono state mosse contro di lui durante una recente fan convention nel New Jersey. L'attore 78enne ha dichiarato che le affermazioni sono "tutte false" e che "non è successo nulla" durante il Monster Mania Con del 2022.

Le parole della star arrivano prontamente pochi giorni dopo che Busey è stato accusato da due persone diverse di contatto sessuale criminale di quarto grado. Le presunte violenze avrebbero avuto luogo presso la convention annuale al Doubletree Hotel il 12 e 14 agosto a Cherry Hill, secondo quanto riferito dalla polizia.

L'attore, a proposito delle accuse, ha rilasciato la seguente dichiarazione: "No, non mi porto dietro nessun rimpianto, mai... Niente. Non è successo nulla di tutto ciò. C'erano la mia compagna, la fotografa e io, due ragazze. Il proprietario era lì dentro. Ci sono voluti meno di dieci secondi. Poi se ne sono andati. Poi hanno inventato la storia che le ho aggredite sessualmente, ma non è vero."

Gary Busey è ampiamente conosciuto come attore caratterista, in gran parte in ruoli secondari come in Point Break, anche se è anche stato nominato all'Oscar come miglior attore per aver interpretato il ruolo del protagonista nel film del 1978 intitolato The Buddy Holly Story.