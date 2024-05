Garrison vorrebbe tornare ad Amici e critica un allievo: "Con la scuola non è migliorato"

Amici 23 si è appena concluso che già si pensa alla prossima edizione del talent show che quest'anno ha incoronato Sarah Toscano. Tra coloro che stanno riflettendo sulla nuova stagione del programma c'è Garrison Rochelle, che dal 2001 al 2018 ha ricoperto il ruolo di insegnante di danza moderna all'interno della scuola, ora vorrebbe tornare alla corte di Maria De Filippi, ma con un ruolo diverso.

La candidatura di Garisson e il suo giudizio sui ballerini finalisti

Il coreografo non si è mai completamente staccato dal mondo di Amici, durante questi anni ha spesso ricoperto il ruolo di giudice, sia durante le sfide tra gli alunni e aspiranti tali, sia durante le esibizioni del pomeridiano. Intervistato da Superguida Tv,ha spiegato che oggi non tornerebbe a fare l'insegnante perché si sta specializzando in un altro campo.

"A 71 anni mi sono reinventato" - ha raccontato al portale - "Pian piano sto ricevendo anche delle proposte interessanti come attore. Fare il docente è impegnativo, è un ruolo che richiede anche serietà. L'ho fatto per 18 anni ed è ora che qualcun altro valido lo faccia al posto mio".

L'incarico che vorrebbe avere all'interno del talent show è quello di giudice al serale, che nelle ultime due edizioni è stato ad appannaggio di Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. Sulla conduttrice ha affermato: "Maria è straordinaria perché sa entrare in empatia con il pubblico della tv. Tante volte quando io non ero d'accordo, poi mi accorgevo solo dopo che aveva ragione lei".

Dustin è stato bocciato da Garrison

Garrison ha analizzato anche i due finalisti della classe di ballo: Marisol e Dustin, entrambi allievi di Alessandra Celentano: "Marisol è un vero talento" ha affermato con convinzione il coreografo, che ha espresso delle perplessità sul ballerino australiano. "Dustin secondo me pur essendo un bravo danzatore non ha fatto un percorso. Così come è entrato è uscito dalla scuola, non mi ha trasmesso nulla. Spesso volevano metterlo a confronto con Sebastian ma è un paragone che non regge. Sebastian è una forza della natura".