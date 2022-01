Garrett Hedlund arrestato in stato d'ebbrezza dopo la separazione da Emma Roberts

Come riportato da TMZ, Garrett Hedlund è stato arrestato in stato d'ebbrezza dopo la separazione da Emma Roberts. La coppia ha un figlio di un anno e sta insieme da tre anni.

Garrett Hedlund è stato arrestato sabato sera e portato in custodia a Franklin County con una cauzione fissata a 2100 dollari. Al momento, l'attore deve ancora versare la cifra. Lo sceriffo di Franklin County e i rappresentanti di Garrett Hedlund non hanno rilasciato alcun commento.

Secondo quanto riportato da People, l'arresto dell'attore arriva un giorno dopo la presunta notizia della sua separazione da Emma Roberts, con cui Hedlund ha un figlio di un anno, Rhodes, e con cui sta insieme da tre anni. Una fonte ha dichiarato: "Stanno cercando di fare quanto meglio possibile per continuare a convivere ma è una situazione davvero complessa".

In passato, Garrett Hedlund è stato anche citato in giudizio per negligenza dopo aver presumibilmente causato una collisione frontale quando si è addormentato al volante mentre guidava a Los Angeles nel gennaio 2020. Nei documenti del tribunale ottenuti da E!News, è riportato che Hedlund sarebbe "svenuto al volante del suo veicolo e ha superato un semaforo rosso ad alta velocità", schiantandosi contro Marina Venegas e sua figlia, Jennifer Castillo.

Venegas e Castillo sostengono che Hedlund "sapeva che stava bevendo fino al punto di grave intossicazione prima di mettersi al volante della sua Jeep". Hedlund è stato chiamato in giudizio nel febbraio 2020. Si è dichiarato non colpevole di guida in stato di ebbrezza ma, in realtà, aveva mentito. L'attore è stato condannato a 36 mesi di libertà vigilata e gli è stato richiesto di completare un programma di nove mesi di educazione e consulenza sull'alcol e altre droghe.