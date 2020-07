Gangs of London: guardiamo e commentiamo la seconda puntata della serie su Twitch

Lunedì 13 luglio la serie Gangs of London torna su SKY e NOW TV, noi di Movieplayer.it commenteremo la seconda puntata insieme a voi, in live su Twitch.

Gangs of London torna su Sky e Movieplayer.it seguirà, in diretta sul canale Twitch, anche a puntata 2. Alle 21:00 di lunedì 13 luglio, Giuseppe Grossi, Gabriella Giliberti e Emanuele Gregori guarderanno e commenteranno gli episodi 2 e 3 della "Gomorra inglese".

La seconda puntata di Gangs of London, che racchiude gli episodi 2 e 3, andrà in onda stasera su Sky e in streaming su NOW TV alle 21:15, e riprenderà le fila del discorso là dove il pilot l'aveva lasciato: quali saranno ora le reali intenzioni della famiglia Dumani? Sean Wallace dovrà guardarsi le spalle anche dall'amico Alex oltre che da Elliot Finch, ora che abbiamo scoperto il suo doppio gioco?

In attesa della nuova stagione di Gomorra, dunque, SKY ci riporta nel mondo del crimine organizzato e proprio lì dove anche Genny Savastano si era spinto, in una Londra davvero molto lontana dalla sua consueta immagine glamour.

Tutto ha avuto inizio quando Finn Wallace (Colm Meaney), il criminale più potente e rispettato di tutta la città, è stato misteriosamente ucciso. Per "diritto di nascita" è stato chiamato a succedergli il figlio Sean (Joe Cole, già visto in Peaky Blinders nei panni di John Shelby), animato più dal desiderio di vendicare il genitore che di emulare le sue gesta da malavitoso.

Gangs of London: una foto di scena

Il sottobosco criminale londinese, d'altronde, si è fatto molto più composito con gli anni: mafia albanese, 'ndrangheta calabrese e narcos pachistani sono solo alcuni dei gruppi che ora rivendicano per sé la leadership. La vedova Marian Wallace (Michelle Fairley, indimenticabile Lady Catelyn Stark de Il Trono di Spade), donna astuta e rispettata, ha pensato così di chiedere aiuto a Ed Dumani (Lucian Msamati), a capo di una potente famiglia criminale alleata, e a suo figlio Alex, esperto di finanza e amico, ben più esperto, dello stesso Sean, ma sarà stata la scelta giusta? Lo scopriremo nelle prossime settimane.

Giuseppe, Gabriella ed Emanuele commenteranno tutte le puntate di Gangs of London sul nostro canale Twitch ufficiale ogni lunedì in diretta, fino al gran finale del 3 agosto, dalle ore 21:00 in punto.