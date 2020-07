Gangs of London: guardiamo e commentiamo le puntate 4 e 5 della serie su Twitch

Lunedì 20 luglio la serie Gangs of London torna su SKY e NOW TV: noi di Movieplayer.it commenteremo le puntate 4 e 5 insieme a voi, in live su Twitch.

Gangs of London: Joe Cole e Sope Dirisu in una scena

Gangs of London torna su Sky e Movieplayer.it seguirà, in diretta sul canale Twitch, anche le puntate 4 e 5. Alle 21:00 di lunedì 20 luglio, Giuseppe Grossi, Gabriella Giliberti ed Emanuele Gregori guarderanno e commenteranno i due episodi successivi di quella che è stata da molti definita la "Gomorra inglese".

Le puntate 4 e 5 di Gangs of London andranno in onda stasera su Sky e in streaming su NOW TV alle 21:15, e ci riporteranno nello spietato sottobosco criminale di una Londra mai così cupa. E dovranno anche fornire risposte ai quesiti che ormai attanagliano la fanbase sempre crescente della serie. Che fine farà Elliott, che la scorsa settimana abbiamo visto in serio pericolo? Sean riuscirà a scoprire qualcosa in più sulla morte del padre o proprio chi gli è più vicino sta provando a depistarlo? Cosa ci racconteranno in più i nuovi appuntamenti sulla misteriosa Floriana?

Lo scopriremo stasera, seguendo insieme gli episodi 4 e 5.

Giuseppe, Gabriella ed Emanuele commenteranno tutte le puntate di Gangs of London sul nostro canale Twitch ufficiale ogni lunedì in diretta, fino al gran finale del 3 agosto, dalle ore 21:00 in punto.