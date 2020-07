Gangs of London: analizziamo le puntate 4 e 5 in live su Twitch

Prosegue la messa in onda di Gangs of London su SKY e NOW TV, e prosegue l'analisi, oggi delle puntate 4 e 5, nel nuovo appuntamento di So Serial, oggi alle 12:00 in live su Twitch.

Le puntate 4 e 5 di Gangs of London sono andate in onda ieri sera su Sky e noi di Movieplayer.it siamo pronti ad analizzarle in live oggi su Twitch, alle ore 12:00, nella nuova puntata di So Serial, in compagnia di Valentina Ariete.

Non c'è dubbio che quanto visto ieri, su Sky e in streaming su NOW TV, sia in qualche modo un ritorno alle origini, arrivati a metà della prima stagione, ma necessario per andare avanti. Sean, infatti, dopo i giorni di rabbia e follia seguiti alla morte del padre, sta forse cominciando a capire che un impero come quello di cui Finn Wallace era a capo non si può governare in solitudine e con il terrore. Così prova a rendere ancora più forte il legame tra le due famiglie, perchè in guerra gli alleati sono più indispensabili delle armi.

Elliot Finch invece deve ancora una volta superare prove di lealtà.

É stato il quinto episodio, però, a regalare agli spettatori i momenti più action della settimana: ritroviamo infatti Darren, che al momento, come esecutore materiale del delitto (anche se non mandante), è l'uomo più ricercato dalla famiglia Wallace e dai suoi fedelissimi. Il giovane, che è stato mandato lontano da Londra, è costretto a fare i conti con tutto il caos generato...

Direttamente in live alle 12:00 sul canale Twitch di Movieplayer.it, Valentina Ariete è pronta anche questa settimana ad analizzare tutti i dettagli di una storia che si fa via via più avvincente.