Gangs of London: analizziamo il primo episodio in live su Twitch

Gangs of London è approdata su SKY e NOW TV anche in Italia e ne analizziamo il primo episodio nella nuova puntata di So Serial, oggi alle 12:00 in live su Twitch.

Sky ha svelato il primo episodio di Gangs of London e noi di Movieplayer.it siamo pronti ad analizzarlo in live oggi su Twitch, alle ore 12:00, nella nuova puntata di So Serial, in compagnia di Valentina Ariete.

La nuova epopea criminale firmata Sky Original, creata dal maestro dell'action-fighting Gareth Evans e da Matt Flannery, è sbarcata finalmente anche in Italia - da ieri sera su Sky e in streaming su NOW TV - e ci farà compagnia per altre 4 settimane con tutti e 9 gli episodi che compongono la sua prima stagione.(Eccezionalmente il primo episodio è stato reso disponibile gratuitamente anche sul canale YouTube di SKY, a partire da ieri, lunedì 6 luglio, e per le successive 48 ore.

Gangs of London, al debutto nel Regno Unito, è stata accolta non solo da recensioni entusiastiche da parte della stampa ma ha anche saputo conquistare fin da subito il pubblico: oltre 2 milioni di spettatori nella prima settimana di programmazione, il secondo miglior debutto di sempre in UK per una produzione originale SKY (il primato appartiene ancora a Chernobyl).

Gangs of London: un'immagine della stagione 1

Dalle analogie con Gomorra - La serie fino ai richiami al cinema di Tarantino e Scorsese, la nuova epopea familiare malavitosa, dal cuore di Londra, promette di conquistare anche il pubblico italiano.

La nostra Valentina Ariete, direttamente in live alle 12:00 sul canale Twitch di Movieplayer.it, è pronta ad analizzare tutti i dettagli dei primi 90 minuti in compagnia della famiglia Wallace per capire e spiegare come mai anche noi ci troveremo inevitabilmente a capitolare di fronte al loro fascino oscuro.

Da più di 20 anni Finn Wallace (Colm Meaney), il patriarca, è infatti il criminale più potente della città. Basa il proprio potere su una fragile alleanza di bande criminali da ogni angolo del mondo che contrabbandano ogni cosa. Miliardi di sterline circolano ogni anno nella sua organizzazione. Ora è morto e nessuno sa chi ne abbia commissionato l'omicidio. Con temibili nemici ovunque e tutte le gang della città pronte prendere in mano il potere, sarà Sean Wallace (Joe Cole), aiutato dai Dumani, a subentrare al padre alla guida della famiglia e dell'organizzazione criminale. Sarà pronto a rischiare l'alleanza fra le gang della capitale britannica pur di vendicare la morte di suo padre.