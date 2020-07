Gangs of London: analizziamo gli episodi 2 e 3 in live su Twitch

Prosegue la messa in onda di Gangs of London su SKY e NOW TV e ne analizziamo gli episodi 2 e 3 nella nuova puntata di So Serial, oggi alle 12:00 in live su Twitch.

Gli episodi 2 e 3 di Gangs of London sono andati in onda ieri sera su Sky e noi di Movieplayer.it siamo pronti ad analizzarli in live oggi su Twitch, alle ore 12:00, nella nuova puntata di So Serial, in compagnia di Valentina Ariete.

Saranno state le analogie con Gomorra - La serie fino, o i richiami al cinema di Tarantino e Scorsese, ma la nuova epopea familiare malavitosa, creata dal maestro dell'action-fighting Gareth Evans e da Matt Flannery, sbarcata finalmente anche in Italia su Sky e in streaming su NOW TV, sembra avere conquistato anche pubblico e critica italiani, dopo gli inglesi.

Il nuovo appuntamento con Gangs of London, dunque, con la sua seconda e terza puntata, era attesisssimo dagli spettatori, e la nostra Valentina Ariete, direttamente in live alle 12:00 sul canale Twitch di Movieplayer.it, è pronta anche questa settimana ad analizzare tutti i dettagli di una storia che si fa via via più avvincente.

Tutto ha avuto inizio, ricordiamo, quando Finn Wallace (Colm Meaney), il criminale più potente e rispettato di tutta Londra, è stato misteriosamente ucciso. A succedergli il figlio Sean (Joe Cole, già visto in Peaky Blinders nei panni di John Shelby), animato più dal desiderio di vendicare il genitore che di emulare le sue gesta da malavitoso.

Gangs of London: una scena della serie Sky

Il sottobosco criminale londinese, d'altronde, si è fatto molto più composito con gli anni: mafia albanese, 'ndrangheta calabrese e narcos pachistani sono solo alcuni dei gruppi che ora rivendicano per sé la leadership. La vedova Marian Wallace (Michelle Fairley, indimenticabile Lady Catelyn Stark de Il Trono di Spade), donna astuta e rispettata, ha pensato così di chiedere aiuto a Ed Dumani (Lucian Msamati), a capo di una potente famiglia criminale alleata, e a suo figlio Alex, esperto di finanza e amico, ben più esperto, dello stesso Sean. A muoversi accanto a loro, come un'ombra, è il misterioso Elliot Finch, di cui già la scorsa puntata ha svelato le reali intenzioni.